أجاز رجل الدين الحوثي عبدالكريم بن عبدالله “القاضي الشرعي”, هدر دم الكوميدي اليمني محمد الأضرعي, وذلك في منشورٍ كتبه على صفحته بــ”فيسبوك” الخميس، 22 يونيو/حزيران 2017، وتداولها صحفيون يمنيون.

وكتب القاضي عبدالكريم بن عبدالله الشرعي: “أفتي بإهدار دم الممثل محمد الأضرعي، وذلك لإساءته المتعمَّدة والمتكررة لآل بيت رسول الله صلى عليه وآله وسلم، وتناول كلاً من الإمام علي كرَّم الله وجهه، وتناول بالاسم فاطمة بنت محمد، والإمامين الحسن والحسين عليهما سلام الله. وعلى مدى شهر رمضان المبارك تنشر حلقات الإساءة والفجور في الخصومة”.

واتَّهم الشرعي قناة سهيل التي تبث برنامج “غاغة” للفنان الأضرعي بعداوتها “لآل بيت رسول الله، وقد كشفت زيفهم وكذبهم ومروقهم عن دين الإسلام”.

وأضاف: “ألا لعنة الله على كل يمني مسلم شيعي أو سني داخل السعودية أو اليمن، يقابل الكافر الزنديق محمد الأضرعي ولا يقوم بهدر دمه، اللهم إني بلَّغت، اللهم فاشهد”.

وأثار البرنامج الذي يحظى بمتابعة واسعة جدلاً على الشبكات الاجتماعية.

ودافع صحفيون عن الفنان الساخر الذي يُقيم في السعودية عبر منشورات قالوا فيها:

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