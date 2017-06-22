تلقّف مغرّدون على موقع “تويتر”، تغريدةً نشرها الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، عبّر فيها عن دعمه لتولي محمد بن سلمان منصب ولاية العهد في السعودية، ليُطلقوا سيلاً من التغريدات الساخرة من الفنان الذي اقترن اسمه بالنحّس والشؤم.

وكتب “الجسمي” في تغريدته تلك: “حفظكم الله للوطن وأبقاكم ذخراً وفخراً”. مُرفقاً إيّاها بصورةٍ لولي العهد السعوديّ الجديد.

وشنَّ العديد من متابعي الفنان الإماراتي حملة سخرية واسعة ضده، خاصة أن جميع الدول التي غنّى لها شهدت كوارث ما زالت تعاني منها هذه البلدان حتى الآن، خاصة مصر وليبيا.

وفي سياق تعليقه على تغريدة الفنان الإماراتيّ، قال (فهد بن سفيان) ساخراً: “الله يستر”!.

ممكن تغني للحوثيين وعلي عبد الله صالح.. بليييز، اخدم اليمن — Sufian Jubran (@sufianjubran) ٢٢ يونيو، ٢٠١٧

أما (Wafy AlOtaibi) فقال: “تو الرجال حكم عزالله رحنا فيها”.

تو الرجال حكم عزالله رحنا فيها — Wafy AlOtaibi (@wafy_AlOtaibi) ٢٢ يونيو، ٢٠١٧

وقال (ابراهيم_أبو_ريهام‏): ” ليه كدة يا جسمي الاخ لسة مقعدش على الكرسي”.

ليه كدة يا جسمي الاخ لسة مقعدش على الكرسي — ابراهيم_أبو_ريهام (@Brams2015Brams) ٢٢ يونيو، ٢٠١٧

وكتب حساب (سوريا مصيرنا): ” لا لا لا يرحم اممممك يا حسين خل الرجال بحاله والله ساتر عليه”.

لا لا لا يرحم اممممك يا حسين خل الرجال بحاله والله ساتر عليه — سوريا مصيرنا (@moh80rq) ٢٢ يونيو، ٢٠١٧

على الجانب الآخر، وقف متابعون للفنان الاماراتي حسين الجسمي، الى جانبه، وانتقدوا التعليقات الساخرة منه، حيث قالت (عُلا): “احب اقولك ان الاغاني الي تغنيها جدا جميلة وصوتك أجمل ونصيحه مني لا تلتفت للي ينتقدون”.

احب اقولك ان الاغاني الي تغنيها جدا جميلة وصوتك أجمل ونصيحه مني لا تلتفت للي ينتقدون — عُلا (@alqhtanysarhmh1) ٢٢ يونيو، ٢٠١٧

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