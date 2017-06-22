أثار المحامي الكويتي “سعود مطلق السبيعي”, جدلاً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, في تغريدة أطلقها شبه فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بـ”النبي محمد” صلى الله عليه وسلم.

وسارع المحامي الكويتي إلى حذف تغريدته المثيرة للجدل حسب ما طالعت “وطن” صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي بعد الهجوم الذي تعرض له على خلفية التشبيه.

وحسب التغريدة التي نشرها الكاتب السعودي تركي الشلهوب للمحامي الكويتي فقد جاء فيها ” النبي محمد بن عبد الله دخل مكة في شهر رمضان فاتحاً ومحمد بن سلمان دخلها في العشر الأواخر مبايعاً.. ! “.

وأضاف الشلهوب معلقا على تغريدة السبيعي ” لو كان التطبيل رجلاً لقتلته ! . أسوأ أنواع التطبيل وأقذره .. هو انك تشبّه مسؤول بالنبي ﷺ ! طبّلوا واسترزقوا من تطبيلكم .. بعيدا عنه ﷺ .. “.

لو كان التطبيل رجلاً لقتلته !

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أسوأ أنواع التطبيل وأقذره .. هو انك تشبّه مسؤول بالنبي ﷺ !

طبّلوا واسترزقوا من تطبيلكم .. بعيدا عنه ﷺ .. pic.twitter.com/KIZ6qR60PN — تركي الشلهوب (@Turkeyshalhoub) June 22, 2017

ولم يكن السبيعي الوحيد الذي شبه ابن سلمان بالنبي محمد اذ نشر النائب السابق في البرلمان الكويتي عبد الرحمن الجيران تغريدة شبه هو الاخر فيها بيعة ابن سلمان ببيعة الرسول قائلاً ” البيعة لمحمد بن سلمان تذكرنا بالبيعة الاولى للنبي ﷺ قال جابر بن عبدالله فقمنا اليه رجلا رجلا نبايعه على السمع والطاعة بأن لنا الجنة “.

البيعه لمحمد بن سلمان تذكرنا بالبيعة الاولى للنبي ﷺ قال جابر بن عبدالله فقمنا اليه رجلا رجلا نبايعه على السمع والطاعه بأن لنا الجنه — د.عبدالرحمن الجيران (@DrAljeeran) June 22, 2017

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