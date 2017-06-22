أكد رئيس اتحاد العلماء المسلمين، الدكتور يوسف ، على ان كل بناء أو إصلاح لا يقوم على إصلاح الانفس وإيقاظ يعتبر كالبناء على .

 

وقال “القرضاوي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “”, “إن لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”.

 

وأضاف “القرضاوي” بأن إحساس المسلم أنه بمعية الله ينير حتى في أشد الظلمات قائلا: ” شعور بمعية الله وصحبته دائماً؛ يجعله في أنس دائم بربه، ونعيم موصول بقربه، يحس أبداً بالنور يغمر قلبه، ولو كان في ظلمة الليل”.

 

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