أكد رئيس اتحاد العلماء المسلمين، الدكتور يوسف القرضاوي، على ان كل بناء أو إصلاح لا يقوم على إصلاح الانفس وإيقاظ الضمائر يعتبر كالبناء على الرمال.

وقال “القرضاوي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”, “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”.

كل بناء أو إصلاح لا يقوم على إصلاح الأنفس وإيقاظ الضمائر؛ أشبه ببناء على كثبان من الرمال، "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) June 22, 2017

وأضاف “القرضاوي” بأن إحساس المسلم أنه بمعية الله ينير القلب حتى في أشد الظلمات قائلا: ” شعور المؤمن بمعية الله وصحبته دائماً؛ يجعله في أنس دائم بربه، ونعيم موصول بقربه، يحس أبداً بالنور يغمر قلبه، ولو كان في ظلمة الليل”.

شعور المؤمن بمعية الله وصحبته دائماً؛ يجعله في أنس دائم بربه، ونعيم موصول بقربه، يحس أبداً بالنور يغمر قلبه، ولو كان في ظلمة الليل. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) June 21, 2017

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