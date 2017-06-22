تداول ناشطون سعوديون قائمة بأسماء “195” سعوديا تتهمهم المملكة بالانتماء إلى جماعة , بينهم دعاة ومشايخ ورجال دين ونساء جلهم من مدينة .

 

ونشر حساب المغرد ” j.a.a.a”, على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة ارفق خلالها القائمة قائلاً ” عهد سلمان برعاية .. قائمه من سيتم القبض عليهم في من المشايخ “.

وكانت المملكة العربية السعودية صنفت جماعة الاخوان المسلمين على قوائم السعودية, بعد إجراء مماثل من ومصر على اثر الانقلاب الذي نفذه رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي على سابقه محمد مرسي واسقاط حكم الاخوان في مصر.

 

وصاحب نشر القائمة انتقادات واسعة رصدتها “”..

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