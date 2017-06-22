تداول ناشطون سعوديون قائمة بأسماء “195” سعوديا تتهمهم المملكة بالانتماء إلى جماعة الاخوان المسلمين, بينهم دعاة ومشايخ ورجال دين ونساء جلهم من مدينة الرياض.

ونشر حساب المغرد ” j.a.a.a”, على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة ارفق خلالها القائمة قائلاً ” عهد سلمان برعاية محمد بن زايد .. قائمه من سيتم القبض عليهم في السعودية من المشايخ “.

عهد سلمان برعايه محمد بن زايد .. قائمه من سيتم القبض عليهم في السعوديه من المشايخ pic.twitter.com/mj0Ta4yIDU — j.a.a.a (@ojjjjiiiijjjjo) June 21, 2017

وكانت المملكة العربية السعودية صنفت جماعة الاخوان المسلمين على قوائم الارهاب السعودية, بعد إجراء مماثل من الامارات ومصر على اثر الانقلاب الذي نفذه رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي على سابقه محمد مرسي واسقاط حكم الاخوان في مصر.

وصاحب نشر القائمة انتقادات واسعة رصدتها “وطن”..

شوف القذارة من بينهم نساء — عيسى بن فهد 🇶🇦 (@Aldrbeal) June 21, 2017

الله يعين الشيوخ — بوصقر (@B0yQtr) June 22, 2017

ليش بسم الله ع المشايخ مابقيتو حدن — سمرعبدالله sa"الخاص❌ (@wwwsamr1) June 21, 2017

المملكة العربيه الدحلانيه — م/فيصل ال شفيع (@wikileaksqatar) June 21, 2017

حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله — ALI (@Alizqtr) June 21, 2017

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