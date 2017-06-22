شن الباحث والكاتب الصحفي المغربي، رشيد أزروال، هجوما عنيفا على ، ناعتا إياه بشبيه “”، معربا عن خشيته على تحت حكمه.

 

وقال “أوزوال” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “”:” تعبير عن ارتياحه وهو يسلم منصب يشي بالكثير…اخشى على المملكة بصدق من شبيه عيال زايد”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” انقلاب على ولاية العهد..الفكرة اماراتية والتنفيذ محمد بن سلمان..وسلمان يورث”.

 

ورأى الكثير من المحللين أن الانقلاب الناعم الذي تم في المملكة العربية السعودية، تقف من خلفه الداعم الأكبر لمحمد بن سلمان للوصول للحكم، مشددين على أن العقبة الوحيدة التي ما زالت تعترض تحقيق حلم “ابن سلمان” هو الأمير ، وزير الحرس الوطني، والأيام القادمة كفيلة بالكشف عما يخطط له االجديد من أجل إزاحته.

 

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