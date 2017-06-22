شن الباحث والكاتب الصحفي المغربي، رشيد أزروال، هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ناعتا إياه بشبيه “عيال زايد”، معربا عن خشيته على السعودية تحت حكمه.

وقال “أوزوال” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تعبير محمد بن نايف عن ارتياحه وهو يسلم منصب ولاية العهد يشي بالكثير…اخشى على المملكة بصدق من شبيه عيال زايد”.

تعبير محمد بن نايف عن ارتياحه وهو يسلم منصب ولاية العهد يشي بالكثير…اخشى على المملكة بصدق من شبيه عيال زايد — رشيد ازروال (@presse_rachid) June 21, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” انقلاب على ولاية العهد..الفكرة اماراتية والتنفيذ محمد بن سلمان..وسلمان يورث”.

انقلاب على ولاية العهد..الفكرة اماراتية والتنفيذ محمد بن سلمان..وسلمان يورث — رشيد ازروال (@presse_rachid) June 21, 2017

ورأى الكثير من المحللين أن الانقلاب الناعم الذي تم في المملكة العربية السعودية، تقف من خلفه الإمارات الداعم الأكبر لمحمد بن سلمان للوصول للحكم، مشددين على أن العقبة الوحيدة التي ما زالت تعترض تحقيق حلم “ابن سلمان” هو الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني، والأيام القادمة كفيلة بالكشف عما يخطط له ولي العهد االجديد من أجل إزاحته.

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