هدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، الأمير محمد بن سلمان الذي أصبح وليًا للعهد في السعودية، مما أسماه العبث بالأمن والاستقرار في إيران.

وقال العميد شريف في مقابلة تلفزيونية: “إن الأمير محمد بن سلمان الذي هدد بنقل المعركة إلى داخل إيران، عليه أن يدرك حجم الصواريخ الإيرانية”، مضيفاً أن أي سلوك استفزازي من قبل السعودية سيكون جوابه واضحاً وسريعاً من قبل طهران ومخازن إيران مملوءة بالصواريخ، بحسب تعبيره.

وأضاف المسؤول الإيراني : “أن بلاده صبرت كثيراً وتمكنت من مواجهة جماعات إرهابية مسلحة تدعمها الرياض خلال الأعوام الماضية، لكن في هذه المرحلة على الجميع أن يدرك أن أي محاولة لضرب الاستقرار في إيران ولو بشكل جزئي وصغير سيواجه برد قاس وسريع وسينال عقابه”.

وأكد العميد شريف أن السعودية أعلنت رسميا الحرب على إيران وسنواجه أي تهديد من هذا القبيل، في إشارة إلى تصريحات أطلقها الأمير محمد بن سلمان في مقابلة بثت مؤخراً قال فيها إن المملكة لن تلدغ من إيران مجددا، مضيفاً لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سنعمل كي تكون المعركة عندهم في إيران وليس في المملكة.

وكان الإعلام الإيراني وصف تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد بعد عزل محمد بن نايف، بأنه انقلاب ناعم.

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