رحب وزير الإعلام الإسرائيلي وعضو الكنيست “أيوب قرا”، بتعيين الأمير محمد بن سلمان في منصبه الجديد وليا للعهد في السعودية، متمنيا أن تكون هذه الخطوة دافعا للسلام بين تل أبيب والرياض وتزيد من وتيرة الحرب على “الإرهاب”.

وكتب “أيوب قرا” الوزير الإسرائيلي الدرزي في حكومة بنيامين نتنياهو على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، تغريدة جاء فيها :”أرحب بتعيين بن سلمان وليا للعهد في السعودية، متمنيا أن تحفز الخطوة عملية السلام مع الرياض وتزيد من وتيرة الحرب على الإرهاب والإسلام المتشدد الذي تقوده إيران”.

وتابع “قرا” :”التعيين يعني مزيدا من العلاقات الاقتصادية بالشرق الأوسط ليست محصورة في النفط، وتوطيد العلاقات مع إدارة ترامب وعهدا جديدا يدعو للتفاؤل بين السعودية ودول المنطقة بما في ذلك إسرائيل”. وفق ترجمة مصر العربية.

وجاءت التغريدة مرفقة بصورة كان “قرا” قد نشرها الشهر الماضي تظهره خلال لقائه مسئولين خليجيين في الإكوادور خلال هامش حفل تنصيب لنين مورينو قائدا جديداً للبلاد.

وقتها غرد “قرا” إنه تفاجأ من التوجه الدافئ من قبل ممثلي الدول الخليجية، معتبرا أن زيارة ترامب إلى السعودية وإسرائيل غيرت قواعد اللعبة.

وأضاف :” لأول مرة، بعد سنوات من العمل في الساحة السياسية، ممثلون عن دول من التحالف السعودي وافقوا على اللقاء علنا معي كممثل عن إسرائيل”، مشيرا إلى أن الاعتراف العلني من قبل هذه الدول بوزير إسرائيل يظهر رغبتهم بالتقدم نحو السلام مع إسرائيل.

يشار إلى أن الوزير “أيوب قرا”، إسرائيلي درزي من مواليد 12 مارس 1955، وعضو بالكنيست عن حزب الليكود، ويعتبر من أقرب الأصدقاء إلى قلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهو ما دفعه لتعيينه في مايو 2017 وزيرا للإعلام، بعدما كان وزيرا “بلا حقيبة”.

لأكثر من مرة تسبب “قرا” في إحراج بالغ لإسرائيل وعدد من حلفائها بالشرق الأوسط- بحسب محللين في تل أبيب- خاصة عندما غرد على “تويتر” في فبراير الماضي أن نتنياهو الذي كان يزور البيت الأبيض آنذاك يناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “خطة” الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإقامة دولة فلسطينية في سيناء.

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