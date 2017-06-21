رحبت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالسعودية باختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وليا لعهد المملكة، موضحة أن تأييد هيئة البيعة لاختياره “الموفق” دليل على وحدة الصف.

ورحبت الأمانة العامة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، الأربعاء، بقرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، باختيار نجله محمد بن سلمان؛ ليكون وليا لعهد المملكة العربية السعودية، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، مع استمراره وزيرا للدفاع.

وأعلنت الهيئة في بيانها، أن “الاختيار موفق؛ لما عرف عن محمد بن سلمان من حرص تام على خدمة دينه ووطنه وأمته”. ولفتت الهيئة إلى أن “تأييد هيئة البيعة للاختيار، دليل على ما تحظى به المملكة، من اجتماع للكلمة، ووحدة للصف”.

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