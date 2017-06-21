رحبت الأمانة العامة لهيئة بالسعودية باختيار الأمير محمد بن آل سعود، وليا لعهد المملكة، موضحة أن تأييد هيئة البيعة لاختياره “الموفق” دليل على وحدة الصف.

 

ورحبت الأمانة العامة، في بيان نشرته وكالة الأنباء “واس”، الأربعاء، بقرار العاهل السعودي بن عبد العزيز، باختيار نجله ؛ ليكون وليا لعهد المملكة العربية السعودية، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، مع استمراره وزيرا للدفاع.

 

وأعلنت الهيئة في بيانها، أن “الاختيار موفق؛ لما عرف عن محمد بن سلمان من حرص تام على خدمة دينه ووطنه وأمته”. ولفتت الهيئة إلى أن “تأييد هيئة البيعة للاختيار، دليل على ما تحظى به المملكة، من اجتماع للكلمة، ووحدة للصف”.

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