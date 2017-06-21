أعربت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “، عن أسفها لاستقالة زميلها السعودي من القناة، بعد ضغوط كبيرة تعرض لها فيما يبدو.

 

وقالت “بن قنة” تعليقا على الاستقالة في تدوينة لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لا حول و لا قوة إلا بالله.. الخيرة فيما اختاره .. موفق علي”.

 

وكان “الظفيري” قد اعلن استقالته في تغريدة له عبر موقع “تويتر” قائلا: “طاعةً لله وولاة الأمر- حفظهم الله- وانحيازا للوطن والتزاما بسياساته وقوانينه أستقيل من قناة الجزيرة، متمنيا التوفيق لكل أهلي وزملائي هناك”.

 

وجاء قرار استقالة “الظفيري” ليعزز الأنباء المتداولة عن تعرضه لضغوط سعودية رسمية للإقدام على هذه الخطوة بعد استنكاره في وقت سابق المفروض على من جانب والإمارات والبحرين ودول أخرى.

 

يذكر أن عددا من الإعلاميين السعوديين العاملين في عدد من وسائل الإعلام القطرية، اضطروا إلى ترك وظائفهم، على خلفية قرار السعودية قطع العلاقات مع قطر وإلزام السعوديين بمغادرة .

 

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