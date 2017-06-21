أعرب مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, عن حزنة الشديد لمغادرة ما أسماهم “الأشقاء” من أراضي والامارات والبحرين.

 

وقال مستشار بن زايد في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, غادر الأشقاء من قطر أراضي السعودية والامارات والبحرين وغادر مواطني السعودية والامارات والبحرين قطر. لحظة حزينة لم أكن أتمنى أن أعيشها كخليجي “.

ولم ينتبه عبد الخالق عبد إلى المؤامرة التي قادها معلمه بن زايد ضد قطر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار بحري وبري وجوي عليها, بعد أن أيد القرار الخليجي أطل اليوم ليذرف الدموع على القرار.

 

وتفاعل متابعو عبد الخالق عبد الله مع تغريدته المثيرة للجدل منتقدين دوره حسب ما رصدت “وطن”, اذ جاءت التعليقات على النحو التالي..

 

 

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