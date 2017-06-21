أعرب عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, عن حزنة الشديد لمغادرة ما أسماهم “الأشقاء” من قطر أراضي السعودية والامارات والبحرين.

وقال مستشار بن زايد في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, غادر الأشقاء من قطر أراضي السعودية والامارات والبحرين وغادر مواطني السعودية والامارات والبحرين قطر. لحظة حزينة لم أكن أتمنى أن أعيشها كخليجي “.

غادر الأشقاء من قطر أراضي السعودية والامارات والبحرين وغادر مواطني السعودية والامارات والبحرين قطر. لحظة حزينة لم أكن أتمنى أن أعيشها كخليجي — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) June 21, 2017

ولم ينتبه عبد الخالق عبد الله إلى المؤامرة التي قادها معلمه بن زايد ضد قطر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار بحري وبري وجوي عليها, بعد أن أيد القرار الخليجي أطل اليوم ليذرف الدموع على القرار.

وتفاعل متابعو عبد الخالق عبد الله مع تغريدته المثيرة للجدل منتقدين دوره حسب ما رصدت “وطن”, اذ جاءت التعليقات على النحو التالي..

ضربني وبكى — راشد القطري 🇶🇦 (@Rashid_Alkuwari) June 21, 2017

هذه جريمة محصلة لافعال سابقة وانت عنصري اساسي فيها

انتم عار على الامة

سوف نذكر عاركم للاجيال كلها — كتيبة تاريخ الإسلام (@mohamedelfatehh) June 21, 2017

لم تتمنى ان تعيشها !!؟ انتم من صنع هذا المشهد 🙂 حسبنا الله ونعم الوكيل دعوة من القلب ( برمضان ) 👎🏻🇶🇦 — بنت البنات (@bnt_albnat) June 21, 2017

(فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ(٢٢)

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ستحل عليكم لعنات السماء يا من سعيتم لها — لِطْيفة الْسّعْدي (@LatifaAlsaadi) June 21, 2017

للتوضيح الي غادروا من قطر حكوماتهم طالبينهم ولم يتم مغادرتهم بناء على رغبة قطر بينما تم طرد القطريين من دول الحصار هناك فرق — Ahmad (@ahmad_dohaqatar) June 21, 2017

عبدالخالق

خليتني اصيح …بس خلينا انا وانت ندعي مع بعض

يارب لاتوفق كل من بدآ هذي الفتنه اللهم اجعل كيده في نحره حسبي الله ونعم الوكيل

امين — Abdurahman Obeidan (@aiof1992) June 21, 2017

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