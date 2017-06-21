استنكر السياسي التونسي ورئيس حزب تيار المحبة، محمد الهاشمي الحامدي الطريقة التي تم بها اختيار وليا لعهد العربية ، مؤكدا أنه ما دام يُحكمون على الطريقة السعودية أو طريقة “” في فلن تقوم لهم قائمة.

 

وقال “الحامدي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معلقا على إعفاء من منصبه:” من في #السعودية طالب بإعفاء ؟ من رشح محمد بن سلمان؟ من من أهل الحل والعقد استشير؟ من سأل عن رأيه؟ هل بشر أم بقر؟”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” ما دام العرب يحكمون على الطريقة #السعودية التي رأيناها اليوم، أو على طريقة #السيسي في #مصر فلن تقوم لهم قائمة. ما هذا الاحتقار والإستحمار؟”.

 

وتابع قائلا: ” سيسكت كثير من علماء الدين اليوم ومن كبار والكتاب العرب، وسيغرد كثير منهم بتهنئة محمد بن سلمان طمعا في عطاياه. نخب فاسدة وبلا شرف”.

 

واختتم متأسفا على حال الشعب السعودي لعدم تقريره من يحكمه قائلا: ” سيقول عبيد الريال مبروك لمحمد بن سلمان، وسيدعون له. لن يهتز لهم جفن على عار أمة لا دور لها في اختيار حكامها وشعب يعامل كالانعام. أشعر بالخجل”.

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