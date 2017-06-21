استنكر السياسي التونسي ورئيس حزب تيار المحبة، محمد الهاشمي الحامدي الطريقة التي تم بها اختيار محمد بن سلمان وليا لعهد المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه ما دام العرب يُحكمون على الطريقة السعودية أو طريقة “السيسي” في مصر فلن تقوم لهم قائمة.

وقال “الحامدي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معلقا على إعفاء محمد بن نايف من منصبه:” من في #السعودية طالب بإعفاء محمد بن نايف؟ من رشح محمد بن سلمان؟ من من أهل الحل والعقد استشير؟ من سأل الشعب عن رأيه؟ هل المسلمون بشر أم بقر؟”.

من في #السعودية طالب بإعفاء محمد بن نايف؟

من رشح محمد بن سلمان؟

من من أهل الحل والعقد استشير؟

من سأل الشعب عن رأيه؟

هل المسلمون بشر أم بقر؟ — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) June 21, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” ما دام العرب يحكمون على الطريقة #السعودية التي رأيناها اليوم، أو على طريقة #السيسي في #مصر فلن تقوم لهم قائمة. ما هذا الاحتقار والإستحمار؟”.

ما دام العرب يحكمون على الطريقة #السعودية التي رأيناها اليوم، أو على طريقة #السيسي في #مصر فلن تقوم لهم قائمة.

ما هذا الاحتقار والإستحمار؟ — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) June 21, 2017

وتابع قائلا: ” سيسكت كثير من علماء الدين اليوم ومن كبار المفكرين والكتاب العرب، وسيغرد كثير منهم بتهنئة محمد بن سلمان طمعا في عطاياه. نخب فاسدة وبلا شرف”.

سيسكت كثير من علماء الدين اليوم ومن كبار المفكرين والكتاب العرب،

وسيغرد كثير منهم بتهنئة محمد بن سلمان طمعا في عطاياه.

نخب فاسدة وبلا شرف. — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) June 21, 2017

واختتم متأسفا على حال الشعب السعودي لعدم تقريره من يحكمه قائلا: ” سيقول عبيد الريال مبروك لمحمد بن سلمان، وسيدعون له. لن يهتز لهم جفن على عار أمة لا دور لها في اختيار حكامها وشعب يعامل كالانعام. أشعر بالخجل”.

سيقول عبيد الريال مبروك لمحمد بن سلمان، وسيدعون له.

لن يهتز لهم جفن على عار أمة لا دور لها في اختيار حكامها وشعب يعامل كالانعام.

أشعر بالخجل — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) June 21, 2017

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