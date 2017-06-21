عقّب الإعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريّان، على تعيين العاهل السعوديّ الملك سلمان بن عبد العزيز، نجله “محمد” ولياً للعهد بموجب أمر ملكي، وإعفائه الأمير محمد بن نايف من مناصب ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وقال “ريّان” في تغريدةٍ له على حسابه في “تويتر”: “إن التغيرات في القيادة السعودية شأن داخلي لا تعليق عليها سوى التوفيق في تحقيق الاستقرار والوفاق بين شعوب المنطقة وسرعة إنهاء الأزمة الخليجية”.

التغيرات في القيادة السعودية شأن داخلي لا تعليق عليها سوى التوفيق في تحقيق الاستقرار والوفاق بين شعوب المنطقة وسرعة إنهاء الأزمة الخليجية pic.twitter.com/miSci1HHin — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢١ يونيو، ٢٠١٧

وأضاف الاعلامي الفلسطينيّ في تغريدةٍ ثانية: “من الظلم مقارنة التداول السلمي للسلطة في الأنظمة الملكية “السعودية”مثالا بالانقلابات الدموية في الأنظمة الجمهورية (مصر) مثالا”.

من الظلم مقارنة التداول السلمي للسلطة في الأنظمة الملكية “السعودية”مثالا بالانقلابات الدموية في الأنظمة الجمهورية “مصر”مثالا #الخليج #مصر — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢١ يونيو، ٢٠١٧

وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الأمير الشاب البالغ من العمر 31 عاما سيتولى بموجب الأمر الملكي منصبي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، مع الاحتفاظ بمنصبه السابق وزيرا للدفاع.

وجاء تعيين محمد بن سلمان تأكيداً للتسريبات التي نُشرت مؤخراً حول هذا الأمر، إذ أشار حساب “العهد الجديد” على “تويتر” الذي يُعرّف نفسه بأنّه “راصد قريب من غرف صناعة القرار”، أنّ إقالة بن نايف، جاءت بعد ان قَبِلَ التنحي لقاء “صفقة مالية عملاقة” قيمتها 100 مليار دولار نقداً ومثلها أصول في داخل وخارج البلد.

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