عقّب الإعلامي بقناة ، جمال ريّان، على تعيين العاهل السعوديّ الملك ، نجله “محمد” ولياً للعهد بموجب أمر ملكي، وإعفائه الأمير من مناصب ولي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير .

 

وقال “ريّان” في تغريدةٍ له على حسابه في “تويتر”: “إن التغيرات في القيادة شأن داخلي لا تعليق عليها سوى التوفيق في تحقيق الاستقرار والوفاق بين شعوب المنطقة وسرعة إنهاء ”.

وأضاف الاعلامي الفلسطينيّ في تغريدةٍ ثانية: “من الظلم مقارنة التداول السلمي للسلطة في الأنظمة الملكية “السعودية”مثالا بالانقلابات الدموية في الأنظمة الجمهورية () مثالا”.

وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الأمير الشاب البالغ من العمر 31 عاما سيتولى بموجب الأمر الملكي منصبي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، مع الاحتفاظ بمنصبه السابق وزيرا للدفاع.

 

وجاء تعيين تأكيداً للتسريبات التي نُشرت مؤخراً حول هذا الأمر، إذ أشار حساب “العهد الجديد” على “تويتر” الذي يُعرّف نفسه بأنّه “راصد قريب من غرف صناعة القرار”، أنّ إقالة بن نايف، جاءت بعد ان قَبِلَ التنحي لقاء “صفقة مالية عملاقة”  قيمتها 100 مليار دولار نقداً ومثلها أصول في داخل وخارج البلد.

 

 

 

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