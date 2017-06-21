أكد الكاتب المصري ورئيس تحرير مجلة العصر، خالد حسن، نجاح انقلاب بمساعدة ولي عهد أبو ظبي، له ما بعده وربما يقود سريعا نحو الهاوية.

 

وقال “حسن” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “”:” انقلاب محمد بن سلمان بإشراف محمد بن زايد له ما بعده، والبعض يرى فيه انحدارا سريعها نحو الهاوية”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” سيصبح محمد بن سلمان ملكا ربما قريبا، إن لم تحدث مفاجآت، وبهذا يكون محمد بن زايد قد أصبح سيد القرار السعودي إلى حين”.

 

وأوضح “حسن” أن: ” انقلاب محمد بن زايد نحج في وفشل في ”.

 

واختتم تدويناته قائلا: ” العائق الأكبر الآن أمام محمد بن زايد بعد أن نجح في استكمال العملية الانقلابية في السعودية هو قطر، وتبدو عصية عليه، حتى الآن”.

وكان الملك السعودي قد أصدر فجر اليوم عين بمقتضاها نجله الامير محمد بن سلمان وليا للعهد، مجردا ولي العهد السابق من جميع المناصب.

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