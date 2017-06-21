أكد الكاتب المصري ورئيس تحرير مجلة العصر، خالد حسن، نجاح انقلاب محمد بن سلمان بمساعدة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد له ما بعده وربما يقود المملكة سريعا نحو الهاوية.

وقال “حسن” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” انقلاب محمد بن سلمان بإشراف محمد بن زايد له ما بعده، والبعض يرى فيه انحدارا سريعها نحو الهاوية”.

انقلاب محمد بن سلمان بإشراف محمد بن زايد له ما بعده، والبعض يرى فيه انحدارا سريعها نحو الهاوية — خالد حسن (@khalidabuhasan) June 21, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” سيصبح محمد بن سلمان ملكا ربما قريبا، إن لم تحدث مفاجآت، وبهذا يكون محمد بن زايد قد أصبح سيد القرار السعودي إلى حين”.

سيصبح محمد بن سلمان ملكا ربما قريبا، إن لم تحدث مفاجآت، وبهذا يكون محمد بن زايد قد أصبح سيد القرار السعودي إلى حين — خالد حسن (@khalidabuhasan) June 21, 2017

وأوضح “حسن” أن: ” انقلاب محمد بن زايد نحج في السعودية وفشل في قطر”.

انقلاب محمد بن زايد نحج في السعودية وفشل في قطر — خالد حسن (@khalidabuhasan) June 21, 2017

واختتم تدويناته قائلا: ” العائق الأكبر الآن أمام محمد بن زايد بعد أن نجح في استكمال العملية الانقلابية في السعودية هو قطر، وتبدو الدوحة عصية عليه، حتى الآن”.

العائق الأكبر الآن أمام محمد بن زايد بعد أن نجح في استكمال العملية الانقلابية في السعودية هو قطر، وتبدو الدوحة عصية عليه، حتى الآن — خالد حسن (@khalidabuhasan) June 21, 2017

وكان الملك السعودي قد أصدر أوامر ملكية فجر اليوم عين بمقتضاها نجله الامير محمد بن سلمان وليا للعهد، مجردا ولي العهد السابق محمد بن نايف من جميع المناصب.

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