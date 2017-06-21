أظهر مقطع فيديو، لحظةً صادمةً لمحاولة اختطاف طفلٍ يبلغُ من العمر سنتين، من داخل مطعم في مدينة “جوهانسبرغ” جنوب أفريقيا، من أمام عائلته، قبل أن يتمكن والدهُ من استرداده.

وبيّنت اللقطات التي وثّقتها كاميرات المراقبة من داخل المطعم، رجلاً يرتدي قميصاً أزرق يقتربُ من الطفل، ثم حَمله وخرج به مسرعاً. وعلى الفور لَحِقَ والدُ الطفل بالخاطف ونجح في استرجاع ابنه.

وقالت والدة الطفل التي لم تذكر اسمها، إنها تشتبه في وجود ثلاثة رجال وامرأة متورطون في الحادث.

وعندما واجه زوجها الرجل الذي حاول اختطاف ابنهما قال إنه كان “يلعب مع الطفل”.

وقالت إدارة المطعم إنها تدخلت على الفور وعلى الرغم من أن الرجل أصرّ على أن ما قام به كان “مزحة”، واغلقت الشرطة ملف القضية بعد يومين فقط، دون إدانة الرجل.

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