انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، اظهر رجلاً يُهاجم شابة في حافلة بمدينة إسطنبول بسبب ارتدائها سروالا قصيرا خلال شهر رمضان.

وبينما كانت الطالبة الجامعية “أسينا ميليسا سقلام”، تستقل الحافلة، صفعها رجل كان يجلس خلفها.وحاولت الفتاة الدفاع عن نفسها، إلا أنه واصل مهاجمتها، فقد أمسك بها ورمى بها في الحافلة قبل أن يسارع إلى الفرار.

وقالت سقلام، في تصريحات صحفية في وقت لاحق، إن الرجل كان يضايقها لفظيا طوال الرحلة بقوله أن عليها ألا ترتدي السروال القصير في شهر رمضان.

واعتقلت الشرطة الرجل إلا أنه وبعد التحقيق معه قال إنه تعرض “للاستفزاز”، وأطلق سراحه ما أثار غضب جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وكتبت منظمة “اوقفوا وأد البنات” على تويتر إن “الإفراج عن المهاجم هو تهديد لجميع النساء”.

وأضافت “سنرتدي ما يحلو لنا في الخارج. لن نتخلى عن حرياتنا”.

وعقب الغضب الذي أثاره الحادث، تم إصدار أمر بإعادة اعتقال الشاب المعتدي، إلا أنه لم يتضح على الفور ما إذا تم توقيفه.

ونقلت صحيفة حرييت عن سقلام (21 عاما) قولها “من اللحظة التي جلست فيها في الحافلة بدأ الشاب يقول : ترتدين مثل هذه الملابس خلال رمضان؟ يجب أن تخجلي من نفسك على هذه الملابس”.

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