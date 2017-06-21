نشرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، مقطع فيديو يظهر قيام صحفيين مغاربة بتلقين مدرب النادي الأهلي المصري، هاني البدري، درسا في الأخلاق والمهنية، بعد رفضه الحديث في مؤتمر صحفي بحجة وجود ميكروفون شبكة ““bein sports القطرية.

عندما يخلط الجاهل السياسة بالرياضة!! صحافيون مغاربة في الدار البيضاء يلقنون مدرب النادي الأهلي حسام البدري درساً في المهنية والأخلاق..برافو! pic.twitter.com/t31ffYDmxc — خديجة بن قنة (@Benguennak) June 21, 2017

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تعرض “البدري” لهجوم عنيف من بعض الصحفيين المغاربة، المتواجدين بقاعة المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والوداد المغربي بدوري الأبطال الإفريقي، والذي أقيم عقب اللقاء، الذي انتهى بفوز الفريق المغربي بهدفين دون رد.

وقام حسام البدري بالانسحاب من المؤتمر بعدما وجد الميكرفون الخاص بقنوات “bein sports” القطرية، ضمن وسائل الإعلام بالقاعة، قبل أن يجبره مراقب المباراة بالالتزام والعودة مرة أخرى لاستكمال المؤتمر، ليتعرض لهجوم عنيف من الصحفيين المغاربة، الذين اعتبروها إهانة كبيرة لهم، وأنه لا علاقة لرياضة كرة القدم بالقرارات السياسية، بل بعضهم طالب البدري بأنه إذا لم يحترمهم فعليه المغادرة في الحال.

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