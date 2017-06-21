كشف المعارض السعودي البارز المقيم في لندن، المعروف بقاهر آل سعود، عن تفاصيل تعيين لابنه محمد وليا للعهد مكان .

 

وكتب الدوسري في سلسلة تدوينات على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” تابعتها “وطن” “تواصل معي مصدر رفيع في المباحث العامة وقال لي ان ابن نايف خدعوه نفس ماخدعوا القطريين حيث دعاه الملك وقال له عندنا تسجيلات عليك انك خاين”.

وأضاف “وقال الملك لبن نايف بنعفيك بدون شوشرة رد ابن نايف وقال اللي تشوف طال عمرك قال له الملك رح بايع محمد في ذيك الغرفة”.

وتابع الدوسري “ولما بايعه واخذوا الفيديو شالوا ابن نايف وحطوه تحت ولا يدري احد وينه فيه.”

وختم المعارض السعودي البارز تغريداته نقلا عن من المباحث “أن عندهم خطه لمثل هذه الحالة ويستغرب ليه ماتفعلت!”

وعزل الملك السعودي فجر الأربعاء، محمّد بن نايف، ليعيّن ابنه محمّد خلفا له وهو الأمر الذي أثار استغراب المراقبين لاختيار هذا التوقيت المشابه للتوقيت الذي اتخذ لمقاطعة وحصار .

 

وتعتقد دوائر سياسية عديدة أن العائلة الحاكمة قد تشهد بعض الاضطرابات وخصوصا أن عزل ابن نايف وتعيين ابن الملك لا يلقى تأييداً من أبناء العائلة.

 

وذكرت وكالة الأنباء أنه بصدور أمر ملكي، تقرر إعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، من ولاية ، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب وزير ، بعد تصويت هيئة البيعة 31 صوتا من 34.

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