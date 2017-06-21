كشف المعارض السعودي البارز المقيم في لندن، غانم الدوسري المعروف بقاهر آل سعود، عن تفاصيل تعيين الملك سلمان لابنه محمد وليا للعهد مكان محمد بن نايف.

وكتب الدوسري في سلسلة تدوينات على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” تابعتها “وطن” “تواصل معي مصدر رفيع في المباحث العامة وقال لي ان ابن نايف خدعوه نفس ماخدعوا القطريين حيث دعاه الملك وقال له عندنا تسجيلات عليك انك خاين”.

تواصل معي مصدر رفيع في المباحث العامة وقال لي ان ابن نايف خدعوه نفس ماخدعوا القطريين

حيث دعاه الملك وقال له عندنا تسجيلات عليك انك خاين — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) June 21, 2017

وأضاف “وقال الملك لبن نايف بنعفيك بدون شوشرة رد ابن نايف وقال اللي تشوف طال عمرك قال له الملك رح بايع محمد في ذيك الغرفة”.

تواصل معي مصدر رفيع في المباحث العامة وقال لي ان ابن نايف خدعوه نفس ماخدعوا القطريين

حيث دعاه الملك وقال له عندنا تسجيلات عليك انك خاين — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) June 21, 2017

وتابع الدوسري “ولما بايعه واخذوا الفيديو شالوا ابن نايف وحطوه تحت الاقامة الجبرية ولا يدري احد وينه فيه.”

ولما بايعه واخذوا الفيديو شالوا ابن نايف وحطوه تحت الاقامة الجبرية ولا يدري احد وينه فيه.#محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد#اوامر_ملكيه — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) June 21, 2017

وختم المعارض السعودي البارز تغريداته نقلا عن مصر من المباحث “أن عندهم خطه لمثل هذه الحالة ويستغرب ليه ماتفعلت!”

يقول المصدر ان المباحث عندهم خطه لمثل هذه الحالة ويستغرب ليه ماتفعلت!#محمد_بن_نايف — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) June 21, 2017

وعزل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز فجر الأربعاء، ولي العهد محمّد بن نايف، ليعيّن ابنه محمّد خلفا له وهو الأمر الذي أثار استغراب المراقبين لاختيار هذا التوقيت المشابه للتوقيت الذي اتخذ لمقاطعة وحصار قطر.

وتعتقد دوائر سياسية عديدة أن العائلة الحاكمة قد تشهد بعض الاضطرابات وخصوصا أن عزل ابن نايف وتعيين ابن الملك لا يلقى تأييداً من أبناء العائلة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه بصدور أمر ملكي، تقرر إعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب وزير الداخلية، بعد تصويت هيئة البيعة 31 صوتا من 34.

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