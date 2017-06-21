شنت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي، هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان، ناعتة إياه بـ”الدب الداشر” متوعدة إياه بأنه لن يرتاح من قلمها، على حد قولها.

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” معلقة على إعفاء محمد بن نايف من منصبه:” إعفاء محمد بن نايف من منصبه وتعيين محمد بن سلمان وليا للعهد السعودي بعد دفع الجزية استطاع سلمان المصاب بالزهايمر تعيين الدب الداشر ولياً للعهد”.

وأضافت “عرابي” أنه “بهذا يتم تسليم المسلمين حرفياً إلى اراذل الامارات، فغلام آل سعود يجره من قفاه غلام الامارات بن زايد”، مضيفة و “بالطبع سيبدأ حملة المباخر من كتائب المرتزقة في التغني بحكمة العيل بن سلمان وصلاحيته للملك منذ أن كان في بطن أمه”.

وتوعدت “عرابي” ولي العهد الجديد قائلة: “ان شاء الله لن يستريح طفل الأنابيب محمد بن سلمان ساعة واحدة من قلمي”.

وفي ذات السياق، هاجمت عُرابي، الداعية السعودي محمد العريفي؛ لإعلانه مبايعته ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان.

وكتبت تدوينة على “فيسوك” قالت فيها: “العريفي يبايع الدب الداشر .. سقطت يا عريفي”.

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