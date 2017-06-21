وجه الكاتب الصحفي، ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد الله العذبة، رسالة تحمل في طياتها سخريةً من الإمارات، مؤكداً أن القوات التركية المتواجدة في قطر لإجراء تدريبات مشتركة، وليست كمرتزقة “بلاك ووتر” التي تستخدمها أبو ظبي في نزاعاتها.

وقال “العذبة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “أحب أن أؤكد للأشقاء بإمارة #أبوظبي أن القوات التركية المسلحة موجودة لإجراء مناورات مشتركة مع جيش قطر فقط وأنهم ليسوا “مرتزقة بلاك وواتر”.

أحب أن أؤكد للأشقاء بإمارة #أبوظبي أن القوات التركية المسلحة موجودة لإجراء مناورات مشتركة مع جيش قطر فقط وأنهم ليسوا "مرتزقة بلاك وواتر" 😉 — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) June 21, 2017

يشار إلى أن قطر استقبلت خلال الأيام الماضية أولى طلائع القوات التركية التي تم إرسالها بناء على اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها بين قطر وتركيا.

وكانت جريدة “التايمز” البريطانية، قد كشفت في تشرين اول/أكتوبر 2015، أن القوات الإماراتية استأجرت مئات المرتزقة من كولومبيا ونشرتهم في اليمن للقتال معها ضد الحوثيين، مشيرة إلى أن مجموعة الكولومبيين جزء من جيش خاص تستأجره الإمارات من شركة “بلاك ووتر” الأمريكية التي تقدم خدمات أمنية للإمارات من أجل بسط نفوذها على مدينة عدن.

وأشارت الصحيفة الى أن المرتزقة الكولومبيين تم نشرهم في الصفوف الأمامية على جبهات القتال في اليمن، ومن بينهم 100 مقاتل كولومبي انتشروا مؤخرا في ميناء عدن الخاضع حاليا لسيطرة التحالف، وتحديدا لقوات إماراتية ضمن التحالف الذي يحارب من أجل إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الحكم في اليمن.

ولفتت الصحيفة الى أن إجمالي القوات الكولومبية المرتزقة التي ستقاتل إلى جانب الإماراتيين في اليمن تبلغ 800 مقاتل، وجميعهم مقاتلون سابقون في القوات الكولومبية، ومن المفترض أن توكل إليهم مهمة الدفاع عن مدينة عدن والتقدم باتجاه مدينة صنعاء التي لا زالت خاضعة لسيطرة الحوثيين.

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