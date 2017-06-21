اعتبر رئيس مؤتمر “هرتسيليا”، عاموس جلعاد، أن تعيش في منطقة تحيط بها دولا عربية وجماعات تريد أن تدمرها مثل جماعة ، وغيرها من الأيدولوجيات التي تريد ان تغير وجه وتقيم .

 

واعتبر “جلعاد” خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر أن هذه الجماعات التي كانت تخطط لإقامة الخلافة وتدمير إسرائيل فشلت بسبب وجود “الجنرال ”، على حد قوله.

 

وتساءل “جلعاد” كيف استطاعت إسرائيل الصمود كل هذه السنوات، طالبا من الجميع التخيل لو كان هناك تحالفا بين ونظام المسلمين في مصر، مؤكدا بأن ذلك كان سيشكل ضربة ساحقة وماحقة بالنسبة لإسرائيل، مرجعا الفضل في منع ذلك للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

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