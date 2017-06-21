اعتبر رئيس مؤتمر “هرتسيليا”، عاموس جلعاد، أن إسرائيل تعيش في منطقة تحيط بها دولا عربية وجماعات تريد أن تدمرها مثل جماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من الأيدولوجيات التي تريد ان تغير وجه المنطقة وتقيم الخلافة.

واعتبر “جلعاد” خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر أن هذه الجماعات التي كانت تخطط لإقامة الخلافة وتدمير إسرائيل فشلت بسبب وجود “الجنرال السيسي”، على حد قوله.

وتساءل “جلعاد” كيف استطاعت إسرائيل الصمود كل هذه السنوات، طالبا من الجميع التخيل لو كان هناك تحالفا بين النظام التركي ونظام الإخوان المسلمين في مصر، مؤكدا بأن ذلك كان سيشكل ضربة ساحقة وماحقة بالنسبة لإسرائيل، مرجعا الفضل في منع ذلك للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

عاموس جلعاد: لو نجح #الإخوان_المسلمون في حكم مصر وتحالفوا مع #تركيا لاستطاعوا تدمير #إسرائيل لكنهم فشلوا بفضل الجنرال السيسي pic.twitter.com/GkyIZLFsAl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 20, 2017

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