أكد الصحفي والمحلل السياسي الجزائري، محمد مزوار، أن ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف يخضع للإقامة الجبرية بأمر من ولي العهد الجديد محمد بن سلمان.

وقال مزوار في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ألان ولي العهد المخلوع محمد بن نايف تحت الاقامه الجبريه واصدر القرار من ولي العهد الجديد محمد بن سلمان وذالك حفاضآ على سلامته حسب المصادر”.

ألان ولي العهد المخلوع محمد بن نايف تحت الاقامه الجبريه واصدر القرار من ولي العهد الجديد محمد بن سلمان وذالك حفاضآ على سلامته حسب المصادر — M.MEZOUAR (@mezouar01) June 21, 2017

واعتبر “مزوار” أن ” طموحات محمد بن سلمان واضحة، يهدف للإستحواذ على التاج السعودي و إتمام مشروع جده عبد العزيز بإحتلال كل اليمن و ضم جميع المشيخات الخليجية لملكه”.

طموحات محمد بن سلمان واضحة، يهدف للإستحواذ على التاج السعودي و إتمام مشروع جده عبد العزيز بإحتلال كل اليمن و ضم جميع المشيخات الخليجية لملكه — M.MEZOUAR (@mezouar01) June 20, 2017

وكانت الأوامر الملكية التي صدرت فجر اليوم الأربعاء، قد أكدت جميع التسريبات التي تم تناقلها خلال الأيام الماضية، والتي أوضحت أن “ابن سلمان” يسعى للانقلاب على “ابن نايف” وهو ما تم صباح هذا اليوم، حيث صدرت الاوامر بإقالة “ابن نايف” من ولاية العهد وتعيين “ابن سلمان” وليا للعهد بدلا منه.

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