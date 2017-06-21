أكد الصحفي والمحلل السياسي الجزائري، محمد مزوار، أن ولي العهد السعودي السابق يخضع للإقامة الجبرية بأمر من ولي العهد الجديد .

 

وقال مزوار في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر  “” رصدتها “”:” ألان ولي العهد المخلوع محمد بن نايف تحت الاقامه الجبريه واصدر القرار من ولي العهد الجديد محمد بن سلمان وذالك حفاضآ على سلامته حسب المصادر”.

واعتبر “مزوار” أن ” طموحات محمد بن سلمان واضحة، يهدف للإستحواذ على التاج السعودي و إتمام مشروع جده عبد العزيز بإحتلال كل و ضم جميع المشيخات الخليجية لملكه”.

وكانت التي صدرت فجر اليوم الأربعاء، قد أكدت جميع التي تم تناقلها خلال الأيام الماضية، والتي أوضحت أن “ابن سلمان” يسعى للانقلاب على “” وهو ما تم صباح هذا اليوم، حيث صدرت الاوامر بإقالة “” من ولاية العهد وتعيين “ابن سلمان” وليا للعهد بدلا منه.

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