نشر حساب شؤون عربية عبر قناته على “اليوتيوب” مقطع فيديو فند فيه ما نشره حساب “إنفوجرافيك” السعودية ما عتبره نقاط التقاء الإخوان وداعش والقاعدة، مؤكدا الفيديو بأن النقاط المذكورة هي أكثر ما تنطبق على “آل سعود”.

ووفقا للفيديو فإن الذي رصدته “وطن”، فإن هذه النقاط التي نشرها الحساب التابع اللحكومة السعودية فإنها كلها تنطبق على أل سعود ولا تشترك فيها التنظيمات المذكورة.

وفيما يتعلق بإقامة الدولة الإسلامية فقد استنكر الفيديو هذا الأمر معتبرا أن السعودية تحمل في طياتها دولة إسلامية مشيرا إلى أن عبد العزيز آل سعود يحمل لقب “إمام” وهو ما يدل بأن من بعده يسعون للخلافة.

حول نقطة عدم إطاعتهم إلا المرشد أو الزعيم، أوضح الفيديو بأن “قطعان” المشايخ وهي تروج لطاعة ولي الأمر كأنه رجل معصوم.

ونترك لكم متابعة الفيديو لرصد ما تبقى من نقاط:

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