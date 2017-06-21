تعرض السيناتور الأميركي ماركو روبيو لموقف محرج، خلال استقباله لإيفانكا ترامب، في مبنى الكابيتول الأميركي.

وحاول روبيو احتضان إيفانكا وهي يقوم باستقبالها، لكن محاولته كانت غير مريحة بالنسبة لإيفانكا، بحسب ما نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني.

واجتاحت الصورة مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يحاول فيها روبيو عناق إيفانكا، وهي تقف وتنظر له بنظرة من اللامبالاة والاستغراب، من دون أن تتحرك أو تبادله العناق.

وكانت الصورة محرجة للطرفين، حيث عبّر روبيو عن رد فعل إيفانكا بابتسامة.

كما ظهرت علامات الاستغراب على الشرطة السرية التي تتواجد في المكان، لتأمين إيفانكا، وظهر أحدهم بنظرة محيرة وجهه.

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