نشر عدد واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فحوى الرسالة، التي وجهها الأمير محمد بن نايف، عند تسليمه ولاية العهد في السعودية للأمير محمد بن سلمان.

وظهر مقطع فيديو لمشهد مبايعة الأمير محمد بن نايف، ولكن الصوت فيه أوضح من المقاطع السابقة، والذي يتحدث فيه ولي العهد السابق إلى الأمير الشاب.

ووجه الأمير محمد بن نايف رسالة إلى محمد بن سلمان، 31 عاما، قال له فيها: “اليوم أنا أرتاح، وأنت الله يعينك”.

ورد عليه ولي العهد الشاب قائلا: “ما نستغني عن توجيهاتكم ونصحكم…الله يطول عمركم”.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أمر في مرسوم ملكي بإعفاء الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية، واختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى، حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

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