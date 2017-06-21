نشر الناشط السعودي تركي الشلهوب مقطع فيديو للكاتب السعودي المتخصص في الشأن الاقتصادي عبد الحميد العمري، يكشف فيه بأن عدد العاطلين عن العمل في المملكة أكثر من دول أفريقيا، وان نسبة الفقر في السعودية أكثر من نسبة الفقر في الدول التي تمنحها السعودية مساعدات.

وأضح العمري، ان معدل الفقر في السعودية أعلى من تونس والأردن وسوريا ولبنان، بل أعلى من فلسطين أيضا.

وطالب “الشلهوب” في تعليقه على الفيديو الذي نشره عبر تغريدة له التي نشرها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” لذلك #نطالب_في_العهد_الجديد بإيقاف الدعم الخارجي”.

عبد الحميد العمري:

معدلات الفقر لدينا ؛ أعلى من معدلات الفقر في الدول التي نمنحها مساعدات لذلك #نطالب_في_العهد_الجديد بإيقاف الدعم الخارجي🚫 pic.twitter.com/CEJbdi26nT — تركي الشلهوب (@Turkeyshalhoub) June 21, 2017

يشار إلى المملكة العربية السعودية تعتبر من أكثر الدول التي تقدم مساعدات خارجية، في حين كشفت تقارير مؤخرا بأن هذه المساعدات عادة ما تستخدم لشراء مواقف سياسية، كان آخرها الضغط على بعض الدول الإفريقية “جيبوتي وتشاد وجزر القمر” لاتخاذ موقف ضد قطر، بحسب ما كشفته صحيفة “لموند” الفرنسية؟

Also published on Medium.