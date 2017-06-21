نشر الناشط السعودي تركي الشلهوب مقطع فيديو للكاتب السعودي المتخصص في الشأن الاقتصادي عبد الحميد العمري، يكشف فيه بأن عدد العاطلين عن العمل في المملكة أكثر من دول أفريقيا، وان نسبة الفقر في أكثر من نسبة الفقر في الدول التي تمنحها مساعدات.

 

وأضح العمري، ان معدل الفقر في السعودية أعلى من والأردن وسوريا ولبنان، بل أعلى من أيضا.

 

وطالب “الشلهوب” في تعليقه على الفيديو الذي نشره عبر تغريدة له التي نشرها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” لذلك #نطالب_في__الجديد بإيقاف الدعم الخارجي”.

 

يشار إلى المملكة العربية السعودية تعتبر من أكثر الدول التي تقدم مساعدات خارجية، في حين كشفت تقارير مؤخرا بأن هذه عادة ما تستخدم لشراء مواقف سياسية، كان آخرها الضغط على بعض الدول الإفريقية “جيبوتي وتشاد وجزر القمر” لاتخاذ موقف ضد ، بحسب ما كشفته صحيفة “لموند” الفرنسية؟

 

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