قاتلت وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية الموالية لها، من اجل إثبات أن ما اتخذته دول رباعية الحصار على قطر هو “مقاطعة” وليس “حصار”، في محاولة لتبرير الإجراءات التي اتبعتها هذه الدول ضد قطر، والتي أثرت حتى على العلاقات الأسرية بعد فرضهم على المواطنين سواء القطريين أو رعاياهم في قطر بضرورة المغادرة، إلا أن وصف الاجراءات بالحصار أثبتته قناة “العربية”.

حيث نشرت قناة “العربية” بتاريخ 7 حزيران/يونيو تقريرا أقرت فيه بأن الاجراءات المفروضة على قطر هي “حصار” وليس “مقاطعة، والذي جاء تحت عنوان: ” إلى أين تتجه استثمارات قطر بعد الحصار الخليجي والعربي؟”، والذي لا زال على موقعها حتى الآن.

وقالت “العربية” في تقريرها آنذاك بأن ” الأرقام والبيانات المتاحة تشير إلى أن الاستثمارات القطرية في الدول العربية لا تمثل سوى نسبة هزيلة من إجمالي استثمارات الحكومة القطرية والتي يديرها جهاز قطر للاستثمار المقدرة نحو450 مليار دولار”.

وتساءلت بالنص قائلة: ” لكن مع تفاقم الأزمة وإحكام الحصار الخليجي والعربي على الدوحة يبدو السؤال الأهم: إلى أين تتجه الاستثمارات القطرية خلال الفترة المقبلة؟”، في حين أكمل التقرير برصد حجم الاستثمارات القطرية في العالم والتي تقدر بـ450 مليار دولار.

ومع الرفض العالمي المتصاعد للاجراءات الخليجية (السعودية والإمارات والبحرين) ومطالبة هذه الدول بضرورة فك الحصار، أطلقت نفس القناة حملة إعلامية لتثبت بأن ما تم بأنه مقاطععة وليس حصارا، متناسية ما نشرته سابقا.

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