انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “” مشهدا من مقطع الفيديو الذي يظهر مبايعة الأمير المعزول من مناصبه للأمير وليا للعهد.

وعلق مغردون على “الحارس الشخصي” لمحمد بن سلمان، وقالوا إنه “كان يضع يده خلف ظهره وكانه يخفي سلاحا، وكان يراقب حركان محمد بن نايف بتمعن وحذر”.

وأثار الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات بين مشكك ومرحب، وبين متفائل وقلق من التغييرات التي تشهدها ، تزامنا مع الازمة الخليجية.

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