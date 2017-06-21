انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مشهدا من مقطع الفيديو الذي يظهر مبايعة الأمير محمد بن نايف المعزول من مناصبه للأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

وعلق مغردون على “الحارس الشخصي” لمحمد بن سلمان، وقالوا إنه “كان يضع يده خلف ظهره وكانه يخفي سلاحا، وكان يراقب حركان محمد بن نايف بتمعن وحذر”.

وأثار الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات بين مشكك ومرحب، وبين متفائل وقلق من التغييرات التي تشهدها المملكة، تزامنا مع الازمة الخليجية.

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