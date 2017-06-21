(وطن – خاص) تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء لفظيا من أحد المواطنين على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأظهر الفيديو الذي اطلعت عليه “وطن” وقوف أحد المبايعين أمام ابن سلمان والتلاسن معه مع إشارته له في وجهه بيده وهو ما استوجب تدخّل الحرس الملكي الخاص قبل الاعتداء البدني عليه.

وعلى الفور غيّرت الكاميرات التي كانت تنقل مراسم البيعة زوايا التصوير وهو ما يؤكد أن هناك اعتداء قد حصل على ولي العهد الجديد.

وبايع السعوديون الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد عقب صلاة تراويح الأربعاء في قصر الصفا بمكة المكرمة.

وبدأت مراسم مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد السعودي بوصوله إلى قصر الصفا في مكة المكرمة، حيث صافح كبار الأمراء وأعضاء هيئة البيعة.

وشرع الأمراء وشيوخ القبائل بتقديم البيعة ومصافحة الأمير محمد بن سلمان.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد دعا إلى مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

وبايع الأمير محمد بن نايف، وليَ وليِ العهد السابق الأمير محمد بن سلمان، ولياً للعهد في قصر الصفا في مكة المكرمة.

وتعتقد دوائر سياسية عديدة ان العائلة الحاكمة قد تشهد بعض الhضطرابات وخصوصا أن عزل ابن نايف وتعيين ابن الملك لا يلقى تأييدا من أبناء العائلة.

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