فيما يبدو استجابة لضغوط مورست عليه، أعلن الإعلامي السعودي “علي الظفيري” استقالته من قناة الجزيرة القطرية، بعد أسبوعين تقريبا من قطع المملكة ودول أخرى للعلاقات مع قطر.

وقال “الظفيري” في تغريدة له عبر موقع تويتر: “طاعةً لله وولاة الأمر- حفظهم الله- وانحيازا للوطن والتزاما بسياساته وقوانينه أستقيل من قناة الجزيرة، متمنيا التوفيق لكل أهلي وزملائي هناك”.

طاعةً لله وولاة الأمر حفظهم الله

وانحيازاً للوطن والتزاماً بسياساته وقوانينه

أستقيل من قناة الجزيرة

متمنيا التوفيق لكل أهلي وزملائي هناك — علي الظفيري (@AliAldafiri) June 20, 2017

يشار إلى أن استقالة “الظفيري” لتعزز الأنباء المتداولة عن تعرضه لضغوط سعودية رسمية للإقدام على هذه الخطوة بعد استنكاره في وقت سابق الحصار المفروض على قطر من جانب السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى.

يذكر أن عددا من الإعلاميين السعوديين العاملين في عدد من وسائل الإعلام القطرية، اضطروا إلى ترك وظائفهم، على خلفية قرار السعودية قطع العلاقات مع قطر وإلزام السعوديين بمغادرة الدوحة.

وسبق أن رفض “الظفيري” الرد على حملات التخوين والاتهامات، من قبل من وصفهم باللصوص والمرتزقة والمنتفعين والانتهازيين، وكل رخيص ومعدوم الضمير.

Also published on Medium.