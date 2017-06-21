هنأ أمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, , بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية .

 

وتمنى الأمير تميم التوفيق والسداد لما فيه خير للمملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين بن عبدالعزيز آل سعود وللعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.. وفق ما نشرت صحيفة “” القطرية على موقعها الالكتروني.

 

ورصدت وطن تغريدة للأمير تميم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وجه فيها التهنئة إلى ابن سلمان ” سمو الأمير يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اختياره الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء “.

وتفاعل متابعو الأمير على تويتر مع التغريدة التي أطلقها شاكرين له حسن أخلاقه على الرغم من الازمة الخليجية التي افتعلها أبناء زايد وآل سعود والمقاطعة الدبلوماسية.

 

وجاءت التعليقات على النحو التالي..

 

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