هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, ولي العهد السعودي محمد بن سلمان, بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

وتمنى الأمير تميم التوفيق والسداد لما فيه خير للمملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.. وفق ما نشرت صحيفة “العرب” القطرية على موقعها الالكتروني.

ورصدت وطن تغريدة للأمير تميم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وجه فيها التهنئة إلى ابن سلمان ” سمو الأمير يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اختياره الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء “.

سمو الأمير يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اختياره الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء. pic.twitter.com/nPGnDNBv5C — تميم بن حمد آل ثاني (@TameemAlthani) June 21, 2017

وتفاعل متابعو الأمير على تويتر مع التغريدة التي أطلقها شاكرين له حسن أخلاقه على الرغم من الازمة الخليجية التي افتعلها أبناء زايد وآل سعود والمقاطعة الدبلوماسية.

وجاءت التعليقات على النحو التالي..

أخلاق الكبار أتعبت من بعدك يا سمو الأمير — ناصر التميمي (@506_Na) June 21, 2017

تميم المجد والعز والكرامه الله يحفظك لنا 🌹🇶🇦 — sheikha24🇶🇦🇶🇦 (@sheikha500) June 21, 2017

الله يكشف الغمة السعودية وقطر عينان في رأس لا يمكن يفترقا — سعد عبدالعزيزالسعدان (@ABORYMMA) June 21, 2017

ونعم الخلق والله لن تجد المملكه اصدق ولا اوفى من تميم العز — نجلاء (@y9X2svTKlfsywGz) June 21, 2017

من زان وجهه زان فعله ❤ دايماً المبادره الزينه منه ❤ — Shikha Alahbabi (@Shikha__M) June 21, 2017

محد كفو يوصل مواصيلك ياسيدي سمو الامير تميم بن حمد .. نععععم هذي هي اخلاق بني تميم عطيتهم درس في الأخلاق مجاناً بس ياريت يتعلمون ! — المهره القطريه (@almahraqtr_) June 21, 2017

محد كفو يوصل مواصيلك ياسيدي سمو الامير تميم بن حمد .. نععععم هذي هي اخلاق بني تميم عطيتهم درس في الأخلاق مجاناً بس ياريت يتعلمون ! — المهره القطريه (@almahraqtr_) June 21, 2017

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