وصلت، اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة شحنات الوقود المصري الخاصة بتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.

وأكد مدير دائرة الإعلام في معبر رفح البري وائل أبو عمر، أن الوقود الخاص بتشغيل المحطة دخل إلى القطاع عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، بعد تأجيل دخوله أمس، وأوضح أبو عمر أن إدخال الوقود لن يكون مرتبطا بفتح معبر رفح، مشيراً إلى عدم وجود معلومات عن فتح المعبر في الفترة المقبلة. وفق ما أبلغ وكالة سبوتنيك الروسية.

وكانت حركة “حماس” أكدت، في وقت سابق، أن هنالك تجاوباً كبيراً عالي المستوى من مصر، وذلك عقب زيارة وفد الحركة برئاسة يحيى السنوار قائد الحركة في قطاع غزة إلى القاهرة.

Also published on Medium.