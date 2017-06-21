شن الاكاديمي السعودي المعارض، الدكتور سعد الدوسري، هجوماً عنيفاً على ، مؤكداً أن هناك “ثورة قادمة لاقتلاع ”، على حد قوله.

 

وقال “الدوسري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “الثورة قادمة لا محالة لإقتلاع ال سعود من جذورهم والدب الداشر سيعجل بذلك والايام بيننا #نطالب_في_العهد_الجديد”.

وأوضح “الدوسري”بأن ” العدوان على أوصل الدب الداشر الى وولي وحصارقطرمهد له الطريق للوصول الى بسرعة كبيره #نطالب_في_العهد_الجديد”.

واعتبر بأن المملكة ينتظرها المزيد من الكوارث إذا ما تحرك قائلا: ” مزيدا من الحروب والكوارث والمغامرات اذا لم يتحرك بشكل عاجل لتغيير الوضع #نطالب_في_العهد_الجديد”.

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