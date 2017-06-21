شن الاكاديمي السعودي المعارض، الدكتور سعد الدوسري، هجوماً عنيفاً على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكداً أن هناك “ثورة قادمة لاقتلاع آل سعود”، على حد قوله.

وقال “الدوسري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “الثورة قادمة لا محالة لإقتلاع ال سعود من جذورهم والدب الداشر سيعجل بذلك والايام بيننا #نطالب_في_العهد_الجديد”.

الثورة قادمة لا محالة لإقتلاع ال سعود من جذورهم والدب الداشر سيعجل بذلك والايام بيننا #نطالب_في_العهد_الجديد — أ.د.سعد الدوسري#ثورة (@saadaldosari21) June 21, 2017

وأوضح “الدوسري”بأن ” العدوان على اليمن أوصل الدب الداشر الى وزارة الدفاع وولي ولي العهد وحصارقطرمهد له الطريق للوصول الى العرش بسرعة كبيره #نطالب_في_العهد_الجديد”.

العدوان على اليمن أوصل الدب الداشر الى وزارة الدفاع وولي ولي العهد وحصارقطرمهد له الطريق للوصول الى العرش بسرعة كبيره #نطالب_في_العهد_الجديد — أ.د.سعد الدوسري#ثورة (@saadaldosari21) June 21, 2017

واعتبر بأن المملكة ينتظرها المزيد من الكوارث إذا ما تحرك الشعب قائلا: ” مزيدا من الحروب والكوارث والمغامرات اذا لم يتحرك الشعب بشكل عاجل لتغيير الوضع #نطالب_في_العهد_الجديد”.

مزيدا من الحروب والكوارث والمغامرات اذا لم يتحرك الشعب بشكل عاجل لتغيير الوضع #نطالب_في_العهد_الجديد — أ.د.سعد الدوسري#ثورة (@saadaldosari21) June 21, 2017

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