حكمت محكمة الاستئناف في دبي بالسجن 15 عاما على امرأة أوروبية تبلغ من العمر 33 عاما؛ بتهمة قتل صديقها من جنسية دولة عربية عمدا مع سبق الإصرار أثناء نومه، قبل أن تنام إلى جواره وتبلغ أحد أصدقائه والشرطة في موعد لاحق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المرأة استغلت خلود صديقها إلى النوم، وأحضرت سكينا يصل طول نصله إلى 25 سنتيمترا، وجثمت فوقه، ووجهت ثلاث طعنات غائرة في صدره وعنقه، ما أدى إلى قطع شبه كامل للقلب، ونزيف دموي بالصدر، لفظ على إثره أنفاسه الأخيرة.بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”

كما وجهت لها النيابة العامة تهمتي هتك العرض بالرضا، وتعاطي المشروبات الكحولية.

وأفاد شاهد إثبات في القضية بأن صديقه المجني عليه أبلغه ليلة الجريمة بأنه غير مرتاح في علاقته بالمتهمة، وصار يشعر بالملل منها، وخرجا معا لقضاء بعض الوقت، لكنها دأبت على الاتصال به بإلحاح.

وقالت الصحيفة إنه “أشار إلى أنه تلقّى اتصالا من هاتف صديقه في ظهيرة اليوم التالي، لكن فوجئ بالمتهمة تتحدث وتنخرط في نوبة بكاء، وأخبرته بأنها قتلت المجني عليه، ولا تعرف ماذا تفعل، فطلب منها إبلاغ الشرطة، فانتظرت ثواني، وعاودت الاتصال به، وكانت في حالة غريبة، وسألته مرة أخرى ماذا تفعل، فتوجه بنفسه إلى مركز شرطة المرقبات، واكتشف أنها أبلغت عن الحادث. وأوضح أن المجني عليه شكا غيرة المتهمة وإصرارها على إنجاب أبناء منه”.

وذكر شهود عيان آخرون أن المتهمة دأبت على تعقّب المجني عليه، وسؤالهم عن ما إذا كانت له علاقات بفتيات أخريات، وأنه مدين لها بنقود، وسوف تقتله إذا لم يردّها لها.

وأفادت المرأة بأنها كانت تحبه، واشترت له سيارة لاندكروزر، وأخرى من نوع لكزس، إلا أنه كان متزوجا، وأدركت لاحقا أنه لا يحبها، وكان يأخذ منها نقودا بشكل مستمر، مستغلا امتلاكها صالونا نسائيا.

ولفتت المرأة -بحسب الصحيفة- إلى أنهما التقيا في الشقة ليلة الواقعة، ونشب شجار بينهما، وتوجه كل منهما إلى حانة لتناول المشروبات الكحولية، وعادا مجددا، وتشاجرا بشأن مبالغ مالية تطالبه بها.

وتابعت في محضر استدلال الشرطة بأن المتهم نام لاحقا، وحاولت إيقاظه لاستكمال الحديث معه، لكنه لم يعرها انتباها، فأحضرت سكينا، وجثمت فوقه، وطعنته بقوة في صدره، فاستيقظ وحاول الدفاع عن نفسه، إلا أنها طعنته مرتين حتى خارت قواه، مشيرة إلى أنه كان زوجها، وكانت تتمنى أن تُرزق منه بطفل، لكنه كان يرفض.

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