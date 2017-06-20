وجه الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة”، جمال ريان تحذيرا شديد اللهجة إلى الفضائيات التي تشن حملة على دولة قطر وشبكة “الجزيرة”، داعيا إياها لعدم إغضابها، في إشارة على امتلاكها الكثير من الملفات التي من الممكن أن تفضح بها هذه القنوات والقائمين عليها.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تحذير ليس تهديد:الى الفضائيات التي تشن حملة ضد قطر والجزيرة:إعلم جيدا حلمها،لا تكونوا سببا في غضبها،بالله عليكم اتركوا الأزمة لعقلاء #الخليج”.

تحذير ليس تهديد:الى الفضائيات التي تشن حملة ضد قطر والجزيرة:إعلم جيدا حلمها،لا تكونوا سببا في غضبها،بالله عليكم اتركوا الأزمة لعقلاء #الخليج pic.twitter.com/GklHzjdUwx — جمال ريان (@jamalrayyan) June 20, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: “تحذير ليس تهديد:الى الفضائيات التي انشأت لمنافسة الجزيرة وفشلت:الجزيرة صوت الشعوب العربية ،لا تكونوا سببا في غضبها،بالله عليكم، اتركوا الأزمة لعقلاء #الخليج”.

الى الفضائيات التي انشأت لمنافسة الجزيرة وفشلت:الجزيرة صوت الشعوب العربية ،لا تكونوا سببا في غضبها،بالله عليكم، اتركوا الأزمة لعقلاء #الخليج pic.twitter.com/DY0vSySaM0 — جمال ريان (@jamalrayyan) June 20, 2017

يشار إلى أن العديد من القنوات السعودية والإماراتية وعلى رأسها قناتي “العربية” و”سكاي نيوز عربية” تشنان حملة كبيرة ضد قطر و”الجزيرة” تماشيا مع توجهات الدول الراعية لها والتي فرضت حصار جائرا على قطر، من خلال تلفيق الكثير من الاتهامات المفبركة.

Also published on Medium.