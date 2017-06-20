وجه الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “”، تحذيرا شديد اللهجة إلى الفضائيات التي تشن حملة على دولة وشبكة “”، داعيا إياها لعدم إغضابها، في إشارة على امتلاكها الكثير من الملفات التي من الممكن أن تفضح بها هذه القنوات والقائمين عليها.

 

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” تحذير ليس تهديد:الى الفضائيات التي تشن حملة ضد قطر والجزيرة:إعلم جيدا حلمها،لا تكونوا سببا في غضبها،بالله عليكم اتركوا الأزمة لعقلاء #”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى: “تحذير ليس تهديد:الى الفضائيات التي انشأت لمنافسة الجزيرة وفشلت:الجزيرة صوت الشعوب ،لا تكونوا سببا في غضبها،بالله عليكم، اتركوا الأزمة لعقلاء #الخليج”.

 

يشار إلى أن العديد من القنوات والإماراتية وعلى رأسها قناتي “العربية” و”” تشنان حملة كبيرة ضد قطر و”الجزيرة” تماشيا مع توجهات الدول الراعية لها والتي فرضت حصار جائرا على قطر، من خلال تلفيق الكثير من الاتهامات المفبركة.

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