في ظل الدعوات المتزايدة من قبل دول رباعية الحصار على قطر بضرورة إغلاق قناة “الجزيرة” كشرط أساسي لعودة العلاقات الدبلوماسية وفك الحصار، وجه مدير عام مؤسسة “DW” الالمانيية، بيتر ليمبورغ رسالة قوية للحكام الطغاة والمستبدين.

وقال “ليمبورغ” في كلمته خلال منتدى الإعلام العالمي: “لدي رسالة لجميع الطغاة والمستبدين..انتم لن تستطيعوا قمع حرية التعبير إلى الأبد..حرية التعبير أقوى منكم”.

وأضاف قائلا: “أي حاكم يحاول قمع حرية التعبير سوف يفشل على المدى الطويل..الناس يريدون أكثر من الرخاء والامن..يريدون أيضا الحرية والعدالة”.

مدير عام DW يوجه رسالة للطغاة والمستبدين خلال منتدى الإعلام العالمي: لن تستطيعوا قمع حرية التعبير إلى الأبد #dw_gmf pic.twitter.com/TvC7MMCP2V — DW (عربية) (@dw_arabic) June 19, 2017

يشار إلى أن دول رباعية الحصار، قد وضعت شرطا لعودة العلاقات مع قطر وفك الحصار يتمثل بضرورة غلق قناة “الجزيرة” وهو الامر الذي ترفضه قطر جملا وتفصيلا، حيث أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قناة “الجزيرة” والسياسة الخارجية للدولة غير مطروحتان في عملية تفاوضية مع دول الحصار.

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