في ظل الدعوات المتزايدة من قبل دول رباعية على بضرورة إغلاق قناة “” كشرط أساسي لعودة العلاقات الدبلوماسية وفك ، وجه مدير عام مؤسسة “” الالمانيية،  بيتر ليمبورغ رسالة قوية للحكام والمستبدين.

 

وقال “ليمبورغ” في كلمته خلال منتدى الإعلام العالمي: “لدي رسالة لجميع الطغاة والمستبدين..انتم لن تستطيعوا قمع إلى الأبد.. أقوى منكم”.

 

وأضاف قائلا: “أي حاكم يحاول قمع حرية التعبير سوف يفشل على المدى الطويل..الناس يريدون أكثر من الرخاء والامن..يريدون أيضا الحرية والعدالة”.

يشار إلى أن دول رباعية الحصار، قد وضعت شرطا لعودة العلاقات مع قطر وفك الحصار يتمثل بضرورة غلق قناة “الجزيرة” وهو الامر الذي ترفضه قطر جملا وتفصيلا، حيث أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ ، أن قناة “الجزيرة” والسياسة الخارجية للدولة غير مطروحتان في عملية تفاوضية مع دول الحصار.

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