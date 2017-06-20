(وطن – خاص) في إطار تعليقه على التطورات الدراماتيكية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، قال المغرّد السعودي الشهير “مجتهد” في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” تابعتها صحيفة “وطن” “كما توقعت قبل أيام اختبار أزمة قطر شجعت ابن سلمان على إقالة ابن نايف”.

وأضاف “#انقلاب_محمد_سلمان مبروووك لكل من يتمنى زوال آل سعود إحلوّت أوي”.

وأكد “مجتهد” أن الخطوات التالية من #انقلاب_محمد_سلمان هي إصدار قرارات تجميلية تحسن صورة ولد سلمان وحملة اعتقالات ضخمة تشمل أشخاصا في الأسرة الحاكمة ثم خلال أيام سيتنازل الملك سلمان عن الحكم لابنه.

وأوضح مجتهد أن المعلومات التي بحوزته تؤكد أن هناك غضب داخل آل سعود واتصالات ساخنة لكن لم يتبين إن كان سيتمخض عنها تمرد على هذه القرارات أو ستُـحتوى مشيراً إلى أن ترامب شخصيا كان على علم لكن المؤسسات الأمريكية ودول أوربا وخاصة ألمانيا متفاجئون وقد تصدر تعليقات بهذا المعنى.

وفجر اليوم، عزل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ولي العهد محمّد بن نايف، ليعيّن ابنه محمّد خلفا له وهو الأمر الذي أثار استغراب المراقبين لاختيار هذا التوقيت المشابه للتوقيت الذي اتخذ لمقاطعة وحصار قطر.

وتعتقد دوائر سياسية عديدة ان العائلة الحاكمة قد تشهد بعض الإضطرابات وخصوصا أن عزل ابن نايف وتعيين ابن الملك لا يلقى تأييداً من أبناء العائلة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه بصدور أمر ملكي، تقرر إعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب وزير الداخلية، بعد تصويت هيئة البيعة 31 صوتا من 34.

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