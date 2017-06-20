(وطن – خاص) قبل أيام، أظهرت عريضة مسربة وجهها كبار أمراء «آل سعود» إلى الملك «سلمان»، اعتراضا على عزل ولي العهد الأمير «محمد بن نايف بن عبد العزيز»، وتعيين ولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» بدلا منه.

التسريب، الذي تناقله مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صدر عن مكتب الأمير «مقرن بن عبد العزيز» ولي العهد السابق، في ديسمبر/كانون الأول السابق، وقع عليه 21 من كبار أمراء الأسرة الحاكمة في المملكة.

وبحسب التسريب، تم تقديم العريضة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، ورفضت «إجراءات محتملة» بتصعيد «بن سلمان» لولاية العهد.

واعترض الموقعون على ما وصلهم من معلومات، تفيد بإنابة الأمير «بن سلمان» في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، على أن يبقى الملك «سلمان» محتفظا بلقب خادم الحرمين الشريفين.

وحذر الموقعون على العريضة، من أن هذه الخطوة من شأنها تفكيك لحمة الأسرة، وجلب مستقبل غامض.

كما اعتبر الموقعون على العريضة، مثل هذه الخطوة، مخالفة لنظام البيعة في الأسرة الحاكمة.

ومن أبرز الموقعين على العريضة، التي وقعت في 5 ربيع الأول 1438 (4 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، الأمراء «بندر بن سلطان»، و«متعب بن عبد الله»، و«تركي الفيصل»، و«الوليد بن طلال»، و«محمد بن نواف»، و«خالد بن تركي»، وآخرين.

تخوفات كبار أمراء آل سعود، أكدها الأمر الملكي الأخير الذي جاء ضمن أوامر أخرى صدرت بينما السعوديون نيام، حيث أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية كان أهمها تعيين ابنه محمد بن سلمان وليا للعهد خلفا لمحمد بن نايف، بعد تصويت هيئة البيعة بأغلبية 31 صوتا من 34.

وتعتقد دوائر سياسية عديدة أن العائلة الحاكمة قد تشهد بعض الاضطرابات وخصوصا أن عزل ابن نايف وتعيين ابن الملك لا يلقى تأييداً من أبناء العائلة.

ويرى مراقبون أن عزل ابن نايف جاء بعد تهيئة كل الظروف من جانب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حيث صدرت الأوامر الملكية بعد ساعات من نشر الناشط الاماراتي المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، التغريدة الأخطر على “تويتر” صباح أول أمس الاثنين، قال فيها إن “محمد بن سلمان هو الملك القادم للسعودية”، في تأكيد واضح وصريح على الإطاحة الوشيكة بالأمير محمد بن نايف ولي العهد الذي يُفترض أن يكون الملك القادم.

واكتفى المزروعي ودون مقدمات بنشر تغريدة قال فيها: “ملك السعودية القادم هو الشاب محمد بن سلمان”، وهو ما يعني أن الإمارات لديها علم بأن الأمير محمد بن نايف ستتم الإطاحة به قريبا، أو أنه أصبح خارج دائرة الحكم بالفعل على الرغم من بقائه في منصبه كولي للعهد.

وكانت صحيفة “وطن” قد أكدت في تقارير سابقة خلال الأيام الماضية اقتراب صدور أوامر ملكية بتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد خلفا لمحمد بن نايف.

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