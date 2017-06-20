شن الكاتب اليمني أحمد الشلفي، هجوما حادا على حكام الامارات، متهما إياهم بأنهم يقودون المملكة العربية السعودية إلى داهية.

وقال “الشلفي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قال بن زايد للسعودية إن حرب اليمن ستحسم خلال شهر ثم قال لهم إن انقلاب تركيا سيحسم في ساعات ثم وعدبإنهاء قطر خلال ٤٨ ساعه فلأي داهية يقودهم؟”.

قال بن زايد للسعودية إن حرب اليمن ستحسم خلال شهر ثم قال لهم إن انقلاب تركيا سيحسم في ساعات ثم وعدبإنهاء قطر خلال ٤٨ ساعه فلأي داهية يقودهم؟ — Ahmed Alshalfi (@alshalfia) June 19, 2017

وكان المغرد السعودي الشهير “مجتهد” والمقرب من دوائر الحكم في المملكة السعودية، قد كشف عن تفاصيل خطيرة تتعلق بخطط محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ومحمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي بتدبير إنقلاب داخل قطر عبر إحتلالها من قوات “بلاك ووتر” وقوات إماراتية ومن ثم تنصيب أحد شيوخ العائلة الحاكمة “آل ثاني” يكون موالياً للسياسات السعودية والإماراتية.

إلا ان هذه الخطة الغيت في اللحظات الأخيرة ويشرح “مجتهد” التفاصيل عبر تغريدات تابعتها “وطن” من خلال حسابه في “تويتر”.

وقال “مجتهد” نقلا عن مصادر في الإستخبارات لم يحددها: “يتداول إخواننا في الاستخبارات تفاصيل ترتيبات انقلاب في قطر كان ابن سلمان وابن زايد قد رتباه ثم اضطرا إلى الغائه بعد تدخل أمريكي غير مباشر.” ويشرح قائلاً: “ ظن ابن سلمان وابن زايد -بغرورهما المعهود- أن الترتيب محكم “ما يخرش المية” مع أنه مليء بالثغرات ومحتوم الفشل ولا يقدم عليه إلا اشخصية اندفاعية”.

وأكد “مجتهد: “كانت المؤامرة ستنفذ مباشرة بعد قرار التخلي عن القوات القطرية في الحد الجنوبي وذلك باستغلال فكرة “عودة” هذه القوات لقطر كعنصر مفاجأة”

Also published on Medium.