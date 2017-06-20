في إطار التقارب السياسي الاخير بين ومصر والذي تم برعاية القيادي الفلسطيني الهارب والمقيم في ، ، كشف الدكتور فايز أبو شمالة،  المحلل السياسي الفلسطيني المقرب من حركة حماس، ان وفدا من الحركة سيزور بعد .

 

وقال “أبو شمالة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سياسة!! بعد العيد وفد من حركة حماس إلى دولة الإمارات العربية”.

 

وكان موقع “نيوز وان” الإسرائيلي، قد كشف ان هناك توجها لحركة حماس  نحو معسكر والسعودية والإمارات، موضحا ان هذا التوجه جاء عقب زيارة وفد من الحركة الفلسطينية إلى مؤخرا، حيث أجرى  محادثات مع قادة ولأول مرة جرى لقاء أيضا مع القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان الذي يعمل أيضا مستشارا لحاكم أبو ظبي.

 

واعتبر “نيوز وان” في تقرير ترجمته “وطن”، أن الاجتماعات ونتائجها بين القاهرة وحماس كانت جيدة، وحملت بوادر تحقيق اتفاق مصالحة بين حماس ودحلان، مما يعطي الإمارات العربية موطئ قدم في من خلال دحلان، كما تعهدت مصر بفتح معبر  رفح والسماح بدخول البضائع إلى ، مما يخفف من المفروض على القطاع، وفي المقابل تعمل حماس على فرض الأمن والتعاون في الحرب ضد الإرهاب مع مصر والحفاظ على الحدود بين سيناء وقطاع غزة.

 

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