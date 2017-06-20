في إطار التقارب السياسي الاخير بين حركة حماس ومصر والذي تم برعاية القيادي الفلسطيني الهارب والمقيم في الإمارات، محمد دحلان، كشف الدكتور فايز أبو شمالة، المحلل السياسي الفلسطيني المقرب من حركة حماس، ان وفدا من الحركة سيزور الإمارات بعد عيد الفطر.

وقال “أبو شمالة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سياسة!! بعد العيد وفد من حركة حماس إلى دولة الإمارات العربية”.

سياسة!!

بعد العيد

وفد من حركة حماس إلى دولة الإمارات العربية. — د. فايز أبو شمالة (@fayez201385) June 19, 2017

وكان موقع “نيوز وان” الإسرائيلي، قد كشف ان هناك توجها لحركة حماس نحو معسكر مصر والسعودية والإمارات، موضحا ان هذا التوجه جاء عقب زيارة وفد من الحركة الفلسطينية إلى القاهرة مؤخرا، حيث أجرى محادثات مع قادة المخابرات المصرية ولأول مرة جرى لقاء أيضا مع القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان الذي يعمل أيضا مستشارا لحاكم أبو ظبي.

واعتبر “نيوز وان” في تقرير ترجمته “وطن”، أن الاجتماعات ونتائجها بين القاهرة وحماس كانت جيدة، وحملت بوادر تحقيق اتفاق مصالحة بين حماس ودحلان، مما يعطي الإمارات العربية موطئ قدم في قطاع غزة من خلال دحلان، كما تعهدت مصر بفتح معبر رفح والسماح بدخول البضائع إلى قطاع غزة، مما يخفف من الحصار المفروض على القطاع، وفي المقابل تعمل حماس على فرض الأمن والتعاون في الحرب ضد الإرهاب مع مصر والحفاظ على الحدود بين سيناء وقطاع غزة.

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