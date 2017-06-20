شن الباحث والكاتب الفلسطينيي عزام التميمي هجوما عنيفا على هيئة كبار العلماء السعودية بعد وصفها لجماعة الإخوان المسلمين بأنها خارجة عن السنة وليست على المنهج الصحيح، موضحاً بأن الهيئة أصبحت كيان أشد تخلفا وظلامية من الكنيسة في العصور المظلمة.

وقال “التميمي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” البيانات الأخيرة لهيئة كبار العلماء في #السعودية تكشف عن كيان أشد تخلفاً وظلامية من الكنيسة في عصور أوروبا المظلمة”.

البيانات الأخيرة لهيئة كبار العلماء في #السعودية تكشف عن كيان أشد تخلفاً وظلامية من الكنيسة في عصور أوروبا المظلمةhttps://t.co/Sxeg2lgyss — Azzam Tamimi عزام (@AzzamTamimi) June 19, 2017

وجاء هجوم التميمي ردا على تدوينة للامين العام لهيئة علماء المسلمين فهد الماجد رأى فيها أن “جماعة الإخوان ليس لهم عناية بالعقيدة، ولا بالسنة، ومنهجهم قائم على الخروج على الدولة؛ إن لم يكن في البدايات، ففي النهايات”.

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