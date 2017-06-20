شن الباحث والكاتب الفلسطينيي عزام التميمي هجوما عنيفا على بعد وصفها لجماعة المسلمين بأنها خارجة عن السنة وليست على المنهج الصحيح، موضحاً بأن الهيئة أصبحت كيان أشد تخلفا وظلامية من في العصور المظلمة.

 

وقال “التميمي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” البيانات الأخيرة لهيئة كبار العلماء في #السعودية تكشف عن كيان أشد تخلفاً وظلامية من الكنيسة في عصور المظلمة”.

وجاء هجوم التميمي ردا على تدوينة للامين العام لهيئة علماء المسلمين رأى فيها أن “جماعة الإخوان ليس لهم عناية بالعقيدة، ولا بالسنة، ومنهجهم قائم على الخروج على ؛ إن لم يكن في البدايات، ففي النهايات”.

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