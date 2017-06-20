في خطوة غريبة، أقدم الكاتب الصحفي السعودي بصحيفة الشرق الأوسط، عضوان الأحمري، على إعطاء الإرهابي البريطاني الذي دهس مجموعة من المصلين في لندن، مبررا لفعلته، معتبرا الحادث ردة فعل طبيعية على إرهاب داعش، على حد قوله.

وقال “الأحمري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حادثة الدهس في #لندن التي استهدفت مسجداً وقتلت مصلياً وأصابت آخرين، تمثل ردة فعل باستخدام نفس أدوات #داعش . فصل جديد في الإرهاب السهل”.

حادثة الدهس في #لندن التي استهدفت مسجداً وقتلت مصلياً وأصابت آخرين، تمثل ردة فعل باستخدام نفس أدوات #داعش . فصل جديد في الإرهاب السهل. — عضوان الأحمري (@Adhwan) June 19, 2017

من جانبهم استنكر رواد موقع “تويتر” المنطق الذي يتعامل به في تبرير حادث إرهابي، موضحين بأنه وفقا لنفس المنطق فإنه يمكن تبرير أعمال داعش تحت ذريعة أنها ردا على الاستعمار.

كما هاجم المتابعون الكاتب الصحفي واصفين إياه بأنه منبع للقذارة وأنه جاهل بثوب إعلامي.

تقدر تقول التفجيرات اللي صارت هي رده فعل على طغيان الجيوش الغربية على المسلمين .. والا معزبينك يزعلون ؟ — عبدالله المحنك (@aboood717) June 19, 2017

صدق اللي قال : كان للقذارة عضو، فأصبح لها "عضوان"!! — political correctnes (@politicalSO) June 19, 2017

سيل الردود المستنكرة

لتغريدتك و تبريراتك الواهية

تشرح الصدر و تثبت انكم

جهلة تحت مسمى اعلاميين

و الكل اصبح يفهم منطقكم — محمــد الجــارالله (@mdonshatat) June 19, 2017

بالمنطق حقك يمكن ان تقول داعش ان ما تقوم به رد لجرائم الاستعمار — البرنس (@BRNSIAT) June 19, 2017

انت أوغيرك مهما كتبت مهما بررت ستبقى(صعلوك)عربي مسلم من الشرق الأوسط ! — Ahmad (@ahm_omari) June 19, 2017

يشار إلى أن صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية الصادرة في لندن والموالية للإمارات وغيرها من القنوات مثل قناة “العربية” و” إم بي سي” يسارعان دوما باتهام المسلمين بالقيام بالأعمال الإرهابية، متعمدة اللعب بالألفاظ التي تعكس ما يقره قلبها.

وكانت قناة العربية قد أثارت حالة من الجدل في الشارع العربي, بعدما حذفت منشورا وصفت فيه منفذ عملية الدهس في لندن التي استهدفت مصلين مسلمين “بالإرهابي”.

وسارعت العربية إلى حذف المنشور الذي وصفت فيه المجرم الذي #دهس_مصلين_فى_لندن بالإرهابي وأخفت الإرهابي تماماً, الامر الذي فجر جملة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من السياسة التي تتبعها قناة العربية السعودية تجاه الإرهاب العالمي وتغطية للأحداث التي تشهدها مناطق متفرقة بالعالم.

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