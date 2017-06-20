في إطار تعليقه على ، أعاد المغرّد المعروف “كشكول” نشر تفاصيل رؤية صادقة أرسلها له أحد متابعيه تكشف عن بعض ما استجد اليوم في المملكة.

 

وقال “كشكول” في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “” نشرت في 9 من مايو 2015 وتابعتها “” “الرؤيا السابقة عن خلع ملابس بن نايف ، جأتني من الأخ الرائي مكتوبة وبدون تحرير مني.”

وعزل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز فجر اليوم، ولي العهد محمّد بن نايف، ليعيّن ابنه محمّد خلفا له وهو الأمر الذي أثار استغراب المراقبين لاختيار هذا التوقيت المشابه للتوقيت الذي اتخذ لمقاطعة وحصار .

وتعتقد دوائر سياسية عديدة ان قد تشهد بعض الإضطرابات وخصوصا أن وتعيين ابن الملك لا يلقى تأييداً من أبناء العائلة.

وذكرت وكالة الأنباء أنه بصدور أمر ملكي، تقرر الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب وزير الداخلية، بعد تصويت هيئة البيعة 31 صوتا من 34.

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