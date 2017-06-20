في إطار تعليقه على عزل محمد بن نايف، أعاد المغرّد المعروف “كشكول” نشر تفاصيل رؤية صادقة أرسلها له أحد متابعيه تكشف عن بعض ما استجد اليوم في المملكة.

الرؤيا السابقة عن خلع ملابس بن نايف ، جأتني من الأخ الرائي مكتوبة وبدون تحرير مني .#رؤيا pic.twitter.com/qTjEXnaBtu — كشكول (@coluche_ar) May 9, 2015

وقال “كشكول” في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر” نشرت في 9 من مايو 2015 وتابعتها “وطن” “الرؤيا السابقة عن خلع ملابس بن نايف ، جأتني من الأخ الرائي مكتوبة وبدون تحرير مني.”

وعزل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز فجر اليوم، ولي العهد محمّد بن نايف، ليعيّن ابنه محمّد خلفا له وهو الأمر الذي أثار استغراب المراقبين لاختيار هذا التوقيت المشابه للتوقيت الذي اتخذ لمقاطعة وحصار قطر.

وتعتقد دوائر سياسية عديدة ان العائلة الحاكمة قد تشهد بعض الإضطرابات وخصوصا أن عزل ابن نايف وتعيين ابن الملك لا يلقى تأييداً من أبناء العائلة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه بصدور أمر ملكي، تقرر إعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب وزير الداخلية، بعد تصويت هيئة البيعة 31 صوتا من 34.

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