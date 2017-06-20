شن الأكاديمي المصري، وأستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة اسطنبول، وعضو اتحاد علماء المسلمين، الدكتور أشرف دوابه، هجوما عنيفا على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، بعد إخراجها لجماعة الإخوان المسلمين من “الجماعة” واصفة منهجها بالباطل.

وقال “دوابه” في تدوينات له عبر حسابه بموقف التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” هيئة كبار العلماء في المملكة جعلت كل همها الإخوان ووصفتهم بكلام فارغ مسيس .. بئس عالم يسبح بحمد السلطة باسم طاعة ولي الأمر ولو مخالفا للشرع”.

هيئة كبار العلماء في المملكة جعلت كل همها الإخوان ووصفتهم بكلام فارغ مسيس .. بئس عالم يسبح بحمد السلطة باسم طاعة ولي الأمر ولو مخالفا للشرع. — د. أشرف دوابه (@drdawaba) June 19, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” ماقيمة عالم يتكلم عن العقيدة الإسلامية نظريا وهو يحارب أصحابها في الميادين العملية”.

ماقيمة عالم يتكلم عن العقيدة الإسلامية نظريا وهو يحارب أصحابها في الميادين العملية. — د. أشرف دوابه (@drdawaba) June 19, 2017

وكانت هيئة كبار العلماء قد غردت عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” بفتاوى لعدد من كبار العلماء تتعلق بجماعة الإخوان ومنهجها المخالف لمنهج السلف، كما نشرت عدداً من التغريدات في ذم الحزبيات والجماعات التي تفرق الناس وتجعل لها رئيسًا تتبعه وتجعل له بيعة.

وبدأت “الهيئة” بنشر تغريدة لأمينها العام الشيخ “الدكتور فهد الماجد” قال فيها: جماعة الإخوان ليس لها عناية بالعقيدة ولا بالسنة، ومنهجهم قائم على الخروج على الدولة إن لم يكن في البدايات ففي النهايات.

وغردت بفتوى للشيخ “صالح الفوزان” قال فيها: الإخوان حزبيون ولا يهتمون بالدعوة لتصحيح العقيدة، وأن اهتمامهم منصب على الوصول للحكم.

كما غردت الهيئة بفتوى للشيخ “صالح اللحيدان” عن أتباع الجماعة؛ حيث وصفهم بقوله: الإخوان ليسوا من أهل المناهج الصحيحة.

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