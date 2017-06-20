شارك الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، أمس الاثنين، في إفطار الوفاء الذي نظمه جناح الشباب والنساء في حزب العدالة والتنمية.

وعرض خلال الإفطار فيديو يظهر لحظة تسلم «أردوغان» لرئاسة بلدية إسطنبول 1994، حين قامت امرأة بإرسال ابنتها لـ«أردوغان» وهي تحمل في يدها «إسورتين» من الذهب، وقامت الطفلة بخلع الإسورة البلاستيكية التي في يدها وقدمتها إلى جانب الإسورتين وتركت رسالة مكتوب فيها «لا تنسانا».

وتعليقا على الفيديو، قال الرئيس التركي إن «بريق عيني الطفلة كان لا يفارق مخيلته عندما كان في السجن، وترك فيه أثرا كبيرا، الأمر الذي جعله يذرف الدموع عند مشاهدته لهذا الموقف».

يذكر أنه في عام 1994 رشح حزب الرفاه «أردوغان» إلى منصب عمدة إسطنبول، واستطاع أن يفوز في هذه الانتخابات خاصةً مع حصول حزب الرفاه في هذه الانتخابات على عدد كبير من المقاعد.

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