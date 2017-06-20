تداول ناشطون قطريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو يتجول بسيارته في منطقة “الكورنيش” قبيل ساعة الإفطار.

ونشر المواطن القطري، سعود سعيد، صورة له “سيلفي” له ولأبنائه مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قال إنه التقطها قبيل موعد الإفطار أثناء تجول الامير بسيارته بمنطقة “الكورنيش”.

ووفقا للصورة فقد ظهر الأمير تميم حاضنا للأطفال وتغطي وجهه ابتسامة عريضة.

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