(وطن – خاص) مثلما كان متوقعا، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بعزل ولي العهد محمّد بن نايف، وتعيين ابنه محمّد خلفا له.

الأمر الملكي الأخير الذي جاء ضمن أوامر أخرى والذي صدر بينما السعوديون نيام، جاء بعد ساعات من نشر الناشط الاماراتي المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، التغريدة الأخطر على “تويتر” صباح أول أمس الاثنين، قال فيها إن “محمد بن سلمان هو الملك القادم للسعودية”، في تأكيد واضح وصريح على الإطاحة الوشيكة بالأمير محمد بن نايف ولي العهد الذي يُفترض أن يكون الملك القادم.

واكتفى المزروعي ودون مقدمات بنشر تغريدة قال فيها: “ملك السعودية القادم هو الشاب محمد بن سلمان”، وهو ما يعني أن الإمارات لديها علم بأن الأمير محمد بن نايف ستتم الإطاحة به قريبا، أو أنه أصبح خارج دائرة الحكم بالفعل على الرغم من بقائه في منصبه كولي للعهد.

وكانت صحيفة “وطن” قد أكدت في تقارير سابقة خلال الأيام الماضية اقتراب صدور أوامر ملكية بتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد خلفا لمحمد بن نايف.

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