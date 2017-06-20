( – خاص) مثلما كان متوقعا، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بعزل ولي العهد محمّد بن نايف، وتعيين ابنه محمّد خلفا له.

الأمر الملكي الأخير الذي جاء ضمن أوامر أخرى والذي صدر بينما السعوديون نيام، جاء بعد ساعات من نشر الناشط الاماراتي المقرب من ولي عهد أبوظبي ، التغريدة الأخطر على “” صباح أول أمس الاثنين، قال فيها إن “ هو الملك القادم للسعودية”، في تأكيد واضح وصريح على الإطاحة الوشيكة بالأمير ولي العهد الذي يُفترض أن يكون الملك القادم.

واكتفى ودون مقدمات بنشر تغريدة قال فيها: “ملك القادم هو الشاب محمد بن سلمان”، وهو ما يعني أن لديها علم بأن الأمير محمد بن نايف ستتم الإطاحة به قريبا، أو أنه أصبح خارج دائرة الحكم بالفعل على الرغم من بقائه في منصبه كولي للعهد.

وكانت صحيفة “وطن” قد أكدت في تقارير سابقة خلال الأيام الماضية اقتراب صدور بتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد خلفا لمحمد بن نايف.

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