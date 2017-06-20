وجه رئيس “حزب الأمة” الكويتي، الدكتور حاكم المطيري، انتقادات لاذعة لقرارات دول على القطر، والتي اعتبرت حركة إرهابية ومن ثم اتهام ويوسف بدعم ، موضحا بأن هذه العلامات تعني “مجازا” قرب ظهور الدجال.

 

وقال “المطيري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” حين تتهم حماس بالإرهاب وليس إسرائيل وتتهم به قطر وليس أمريكا ويتهم الشيخ القرضاوي وليس السيسي والشيخ الغرياني وليس حفتر فقد حان ظهور الدجال!”.

 

وكان وزير الخارجية ، قد طالب قطر بوقف دهم منظمات “إرهابية” كحركة حماس أو جماعة .

 

كما أصدرت دول رباعية الحصار، قائمة تضم 59 شخصا بالإضافة إلى 12 كيانا، واصفة من تم ذكره بالإرهابي أو داعم للإرهاب، حيث جاء على رأس قائمة الأشخاص الدكتور يوسف القرضاوي ومفتي ليبيا ، فيما جاء على رأس الكيانات جمعية قطر الخيرية وجمعية عيد الخيرية.

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