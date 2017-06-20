وجه رئيس “حزب الأمة” الكويتي، الدكتور حاكم المطيري، انتقادات لاذعة لقرارات دول الحصار على القطر، والتي اعتبرت حماس حركة إرهابية ومن ثم اتهام قطر ويوسف القرضاوي بدعم الإرهاب، موضحا بأن هذه العلامات تعني “مجازا” قرب ظهور الدجال.

وقال “المطيري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حين تتهم حماس بالإرهاب وليس إسرائيل وتتهم به قطر وليس أمريكا ويتهم الشيخ القرضاوي وليس السيسي والشيخ الغرياني وليس حفتر فقد حان ظهور الدجال!”.

حين تتهم حماس بالإرهاب وليس إسرائيل

وتتهم به قطر وليس أمريكا

ويتهم الشيخ القرضاوي وليس السيسي

والشيخ الغرياني وليس حفتر

فقد حان ظهور الدجال! — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) June 19, 2017

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قد طالب قطر بوقف دهم منظمات “إرهابية” كحركة حماس أو جماعة الإخوان المسلمين.

كما أصدرت دول رباعية الحصار، قائمة تضم 59 شخصا بالإضافة إلى 12 كيانا، واصفة من تم ذكره بالإرهابي أو داعم للإرهاب، حيث جاء على رأس قائمة الأشخاص الدكتور يوسف القرضاوي ومفتي ليبيا الصادق الغرياني، فيما جاء على رأس الكيانات جمعية قطر الخيرية وجمعية عيد الخيرية.

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