ثواني معدودة من إصدار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بعزل ولي العهد محمّد بن نايف، وتعيين ابنه محمّد خلفا له، حتى انبرت آلاف الحسابات الوهمية للجان الإلكترونية لمبايعة ولي العهد الجديد وذكر خصاله ومناقبه.

ويرى مراقبون أن المشرفين على هذه اللجان كانوا على علم بتعيين اب سلمان وليا للعهد قبل صدور الأمر الملكي فجرا والسعوديون نيام.

وفيما يلي أبرز ما نشرته :

 

 

يذكر أن صحيفة “” كانت قد نشرت في السابع من الشهر الجاري، تقريرا يتحدث عن عزل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ولي العهد محمّد بن نايف، وتعيين ابنه محمّد خلفا له، وهو ما حدث فجر اليوم، الأمر الذي أثار استغراب المراقبين لاختيار هذا التوقيت المشابه للتوقيت الذي اتخذ لمقاطعة وحصار .

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