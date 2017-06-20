ثواني معدودة من إصدار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بعزل ولي العهد محمّد بن نايف، وتعيين ابنه محمّد خلفا له، حتى انبرت آلاف الحسابات الوهمية للجان الإلكترونية السعودية لمبايعة ولي العهد الجديد وذكر خصاله ومناقبه.

ويرى مراقبون أن المشرفين على هذه اللجان كانوا على علم بتعيين اب سلمان وليا للعهد قبل صدور الأمر الملكي فجرا والسعوديون نيام.

وفيما يلي أبرز ما نشرته اللجان الإلكترونية:

#اوامر_ملكيه

اللهم اجعلها تغييرات خير لبلادنا واهلنا وحكامنا، واحفظ ولاة امورنا ووفقهم على آداء أماناتهم ومهامهم لكل ماهو خير لنا. pic.twitter.com/suFZ0Jyzwc — YAHYA ' (@_Y7Y) June 21, 2017

#اوامر_ملكيه اللهُم إجعلها تغييرات خير وإِن لم تنفعنا لا تضرنا وأحفظنا وبِلادنا مِن كُل مكروه ومِن كيد الكائدين والحاقدين💙 — عبدالعزيز المنصور (@azoozalmansoor) June 21, 2017

#ابايع_محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد#اوامر_ملكيه

أسأل الله أن يوفق ويسدد الأمير #محمد_بن_سلمان لماأوكل إليه وأن يأخذ بيده لما فيه خير دينه ووطنه pic.twitter.com/mrUrOwPRut — عدنان بن حسان 🇸🇦 (@adnan_hassan0) June 21, 2017

يذكر أن صحيفة “وطن” كانت قد نشرت في السابع من الشهر الجاري، تقريرا يتحدث عن عزل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ولي العهد محمّد بن نايف، وتعيين ابنه محمّد خلفا له، وهو ما حدث فجر اليوم، الأمر الذي أثار استغراب المراقبين لاختيار هذا التوقيت المشابه للتوقيت الذي اتخذ لمقاطعة وحصار قطر.

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