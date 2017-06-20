كتب المغرّد الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي ، تغريدة غامضة، اختلف المعلّقون في تفسيرها.

وجاء في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “” والتي رصدتها “”: ”جاك الموت يا تارك الصلاة …”

 

ورأى معلقون أن هذه التغريدة في علاقة بالأمر الملكي الذي أصدره بعزل وتعيين ابنه محمد ابن سلمان وليا للعهد.

 

 

وقبل يومين نشر الناشط المزروعي تغريدة قال فيها إن “ هو الملك القادم للسعودية”، في تأكيد واضح وصريح على الإطاحة الوشيكة بالأمير محمد بن نايف ولي العهد الذي يُفترض أن يكون الملك القادم.

واكتفى المزروعي ودون مقدمات بنشر تغريدة قال فيها: “ملك القادم هو الشاب محمد بن سلمان”، وهو ما يعني أن الإمارات لديها علم بأن الأمير محمد بن نايف ستتم الإطاحة به قريبا، أو أنه أصبح خارج دائرة الحكم بالفعل على الرغم من بقائه في منصبه كولي للعهد.

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