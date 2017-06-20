كتب حمد المزروعي المغرّد الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، تغريدة غامضة، اختلف المعلّقون في تفسيرها.

وجاء في تغريدة المزروعي عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر” والتي رصدتها “وطن”: ”جاك الموت يا تارك الصلاة …”

جاك الموت يا تارك الصلاة … — حمد المزروعي (@uae_3G) June 21, 2017

ورأى معلقون أن هذه التغريدة في علاقة بالأمر الملكي الذي أصدره الملك سلمان بعزل محمد بن نايف وتعيين ابنه محمد ابن سلمان وليا للعهد.

نهاية ال سعود — أحمد القطري (@zi4VK4K05HG09Sn) June 21, 2017

لعنة الله عليك انت والامارات

تريدون زعزعة نظام الحكم — #العــامري. (@ii9101) June 21, 2017

نعرف كرهكم لنايف بن عبدالعزيز وفرحتكم بوفاته وكرهكم لإبنه محمد وسياساتكم القذره تجاهنا ولكن الله يرد كيدكم في نحوركم. — ﴿|لشمري (@naif_1990_2) June 21, 2017

وقبل يومين نشر الناشط المزروعي تغريدة قال فيها إن “محمد بن سلمان هو الملك القادم للسعودية”، في تأكيد واضح وصريح على الإطاحة الوشيكة بالأمير محمد بن نايف ولي العهد الذي يُفترض أن يكون الملك القادم.

واكتفى المزروعي ودون مقدمات بنشر تغريدة قال فيها: “ملك السعودية القادم هو الشاب محمد بن سلمان”، وهو ما يعني أن الإمارات لديها علم بأن الأمير محمد بن نايف ستتم الإطاحة به قريبا، أو أنه أصبح خارج دائرة الحكم بالفعل على الرغم من بقائه في منصبه كولي للعهد.

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